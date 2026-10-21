Куди та як інвестувати гроші у 2027 році? Як примножити заощадження (відео)

Як захистити заощадження від інфляції та девальвації гривні у 2027 році? Чи варто обирати гривневі депозити, ОВДП, іноземну валюту, золото або нерухомість?

Фінансовий експерт Олексій Козирев на YouTube-каналі «Мінфін» пояснив, які інструменти розглядати для збереження капіталу та як розподіляти кошти залежно від суми заощаджень. Він порівняв дохідність основних інвестиційних інструментів, розповів про їхні ризики та запропонував варіанти формування портфеля для тих, хто має 100 тис. грн, до 1 млн грн або значно більше.

Що загрожує заощадженням українців у 2027 році

За словами Козирева, серед головних фінансових ризиків для українців можливе знищення майна через обстріли, висока інфляція та девальвація гривні, а також безробіття й втрата доходів через зниження ділової активності.

Захистити майно від усіх воєнних ризиків неможливо, однак експерт радить за можливості застрахувати його. Водночас ризики втрати роботи значною мірою залежать від професійних навичок людини та її здатності знайти нове місце працевлаштування.

Інша ситуація з інфляцією та курсом гривні. На них впливають загальний стан економіки й фінансування держави. Наразі експерт не бачить достатніх передумов для суттєвого зниження інфляції у 2027 році. Тому інвесторам варто насамперед подбати про збереження купівельної спроможності заощаджень, а вже потім про додатковий дохід.

Які інвестиційні інструменти варто розглядати

Серед основних варіантів для українців експерт назвав:

гривневі та валютні банківські депозити;

гривневі та валютні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП);

готівкові долари та євро;

золото й інші дорогоцінні метали;

землю та нерухомість;

акції міжнародних компаній і фондові індекси;

криптовалюти як ризикований інструмент.

Вибір залежить не лише від очікуваної дохідності, а й від розміру капіталу, потреби в доступі до грошей та готовності інвестора ризикувати.

Оренда нерухомості може приносити близько 4% річних у валютному еквіваленті, а земля від 4% до 8%, залежно від ділянки та умов її використання. Дохідність акцій міжнародних і місцевих компаній оцінюється в середньому у 6−7% у валюті або 16−20% у гривні, однак необхідно враховувати оподаткування та інші супутні витрати.

Криптовалюти Козирєв вважає особливо ризикованими через значні коливання цін і можливість втратити вкладені кошти.

Гривневі депозити

За словами експерта, зараз українські банки пропонують за гривневими депозитами ставки до 17% річних. Після сплати податків і військового збору чиста дохідність, за його розрахунками, становила близько 13,09% річних. Якщо розмістити 100 тис. грн на рік під таку ставку, дохід становитиме приблизно 13 090 грн, а загальна сума на рахунку буде 113 090 грн.

Однак важливо враховувати не лише суму на депозиті, а й зміну валютного курсу. Якщо гривня девальвує сильніше, ніж передбачає дохідність вкладу, після конвертації коштів у долари або євро інвестор може втратити частину доходу. Тому Козирев радить розглядати короткострокові гривневі депозити на три місяці або максимум на пів року.

Валютні депозити

Валютні депозити можуть приносити до 2−2,5% річних у доларах і близько 2% у євро. Після оподаткування дохідність буде нижчою.

На прикладі суми, еквівалентної 100 тис. грн, Козирев показав, що вкладення в доларовий депозит за наведеної ним ставки принесло б близько $43 за рік, а в євровий приблизно €31.

Тому він розглядає валютні депозити передусім як спосіб диверсифікувати заощадження та зменшити залежність від гривні, а не як основне джерело прибутку.

ОВДП

Один із головних аргументів на користь облігацій внутрішньої державної позики — відсутність оподаткування доходу фізичних осіб за ОВДП.

Водночас є й певні нюанси. Під час купівлі облігацій через фінансових посередників можуть виникати комісії або інші витрати, які зменшують фактичну дохідність. Виплати за облігаціями залежать від умов конкретного випуску, а достроковий продаж може відбутися за ціною, яка не відповідатиме очікуванням інвестора.

На момент запису відео гривневі ОВДП із відповідним строком погашення могли забезпечувати близько 14,5−15% річних з урахуванням витрат на посередників. Дохідність валютних облігацій він оцінює приблизно у 2,3−2,7% річних у доларах і 2−2,5% у євро.

ОВДП можна розглядати для збереження заощаджень у 2027 році. Водночас перед купівлею потрібно перевірити строк погашення, умови виплат і витрати на придбання.

Чому купівля валюти не гарантує захисту від інфляції

Саме придбання доларів або євро не гарантує збереження купівельної спроможності. Інфляція відбувається не лише в Україні, а й у США та країнах єврозони, тому за іноземну валюту з часом також можна придбати менше товарів і послуг.

Офіційна інфляція в Україні за січень-вересень 2026 року становила близько 10%. Це означає, що зростання цін могло випереджати зміну валютного курсу.

Крім того, результат залежить від моменту купівлі валюти. Якщо придбати її на піку курсу, а згодом доведеться продавати за нижчою ціною, можна зазнати збитків.

Тому експерт не радить розглядати готівкові долари та євро як універсальний засіб захисту від інфляції. На його думку, доцільніше поєднувати валюту з іншими активами.

Інвестиції в золото

Золото може бути частиною диверсифікованого портфеля, однак під час його купівлі потрібно враховувати різницю між ціною придбання та продажу.

Зокрема, Козирев застерігає від купівлі звичайних ювелірних прикрас виключно з інвестиційною метою. Під час продажу їх можуть оцінювати переважно за вартістю дорогоцінного металу, без урахування витрат на роботу ювеліра.

Інвестиційні монети та злитки мають свої особливості. В Україні націнка на банківське золото може становити 10−15% від світової вартості або навіть більше. Через це інвестору може знадобитися значне зростання ціни металу, щоб компенсувати різницю між купівлею та продажем.

Якщо купувати злитки, то варто звертати увагу на їхню вагу: у більших злитках вартість грама металу може бути нижчою.

Водночас дорогоцінні метали мають доповнювати портфель, а не замінювати інші інструменти.

Як розподілити 100 тис. грн у 2027 році

Для заощаджень у розмірі 100 тис. грн Козирев пропонує зосередитися на депозитах та ОВДП, доповнивши їх валютними інструментами. Портфель можна розподілити так:

30% — гривневі депозити на три-шість місяців;

40% — гривневі ОВДП зі строком погашення до року;

10% — валютні депозити в доларах та євро в пропорції 50 на 50;

20% — валютні ОВДП у доларах зі строком погашення до року.

Переглядати такий портфель щонайменше раз на три місяці.

Як інвестувати капітал до 1 млн грн

Якщо заощадження становлять до 1 млн грн, експерт пропонує розширити перелік активів і додати інструменти, які можуть забезпечити довгострокове зростання капіталу:

20% — гривневі депозити на три-шість місяців;

25% — гривневі ОВДП зі строком погашення до року;

20% — валютні ОВДП у доларах та євро в пропорції 50 на 50;

5% — золото; за бажанням частину цього вкладення можна спрямувати на срібло, дотримуючись пропорції 80% у золоті та 20% у сріблі;

25% — земля в Україні або західний фондовий ринок;

5% — умовно спекулятивні активи, які можна змінювати залежно від ризиків і потенційної дохідності.

До останньої категорії експерт відносить, зокрема, готівкову валюту та криптовалюти. Такі вкладення він пропонує розглядати лише для невеликої частини капіталу, ризик якої інвестор готовий прийняти.

За такого розподілу потрібно стежити за більшою кількістю ринків, тому переглядати портфель рекомендовано раз на два-три місяці.

Як розподілити понад 1 млн грн

Для більшого капіталу експерт пропонує ще ширшу диверсифікацію. Портфель може мати такий вигляд:

10% — гривневі депозити на три-шість місяців;

20% — гривневі ОВДП зі строком погашення до року;

15% — валютні ОВДП у доларах та євро в пропорції 50 на 50;

5% — дорогоцінні метали, переважно золото; за бажанням частину можна спрямувати на срібло;

35% — земля та нерухомість;

10% — західний фондовий ринок;

5% — умовно спекулятивні активи.

За такого обсягу активів експерт радить переглядати портфель щонайменше раз на один-півтора місяця та регулярно контролювати його стан.