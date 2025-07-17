ТОП-20 найпопулярніших нових авто України — Finance.ua

ТОП-20 найпопулярніших нових авто України
Після пікового тижня наприкінці травня, коли на український ринок надійшла велика партія нових автомобілів, у червні спостерігалося помірне сповільнення продажів. Аналітики кажуть — все тому, що більшість авто, які прибули, були швидко розпродані, а наступні партії ще перебувають у дорозі. Розповідаємо про 20 найпопулярніших нових авто, які українці обирали у червні.
Підсумки червня на авторинку
Як йдеться в огляді Auto.Ria, за перший місяць літа в Україні було зареєстровано 6 013 нових легкових автомобілів — на 330 менше, ніж у травні (зниження на 5,2%).
Водночас ринок вживаних авто продемонстрував зростання. За даними Головного сервісного центру МВС, минулого місяця було здійснено 84 313 реєстраційних дій із легковиками з пробігом — майже на 3 000 більше, ніж у травні (+3,7%).
Імпорт авто з пробігом з-за кордону дещо скоротився: у червні — 20 008 авто, тоді як у травні їх було 21 357. Найактивнішим сегментом став внутрішній ринок вживаних автомобілів.
Найуспішніші бренди на ринку нових авто у червні
- Toyota — 784 авто (-187)
- Volkswagen — 547 (-28)
- Renault — 448 (+44)
- Skoda — 432 (+22)
- BYD — 400 (+43)
- Hyundai — 325 (-35)
- Honda — 264 (-5)
- BMW — 254 (-55)
- Audi — 238 (-2)
- Citroen — 234 (+141)
- Zeekr — 228 (+108)
- Mazda — 221 (-68)
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ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто у червні
- Renault Duster — 342 авто (+3)
- Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19)
- Toyota RAV4 — 251 авто (-175)
- Hyundai Tucson — 205 авто (-31)
- Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73)
- Honda e: NS1 — 200 авто (+24)
- BYD Song Plus — 198 авто (+1)
- Mazda CX-5 — 172 авто (-79)
- Zeekr 7X — 133 авто (+79)
- Skoda Kodiaq — 124 авто (-21)
- Volkswagen Touareg — 109 авто (-19)
- Skoda Octavia — 105 авто (+2)
- Citroen Berlingo — 101 авто (+81)
- Toyota Camry — 97 авто (+5)
- Nissan Qashqai — 88 авто (-1)
Suzuki Vitara — 88 авто (-7)
- Citroen C-Elysee — 86 авто (+66)
- BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47)
Renault Taliant — 82 авто (+44)
- Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5)
- Skoda Karoq — 77 авто (-4)
- Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28)
Zeekr 001 — 72 авто (+22)
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