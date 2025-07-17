ТОП-20 найпопулярніших нових авто України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-20 найпопулярніших нових авто України

Технології&Авто
58
ТОП-20 найпопулярніших нових авто України
ТОП-20 найпопулярніших нових авто України
Після пікового тижня наприкінці травня, коли на український ринок надійшла велика партія нових автомобілів, у червні спостерігалося помірне сповільнення продажів. Аналітики кажуть — все тому, що більшість авто, які прибули, були швидко розпродані, а наступні партії ще перебувають у дорозі. Розповідаємо про 20 найпопулярніших нових авто, які українці обирали у червні.

Підсумки червня на авторинку

Як йдеться в огляді Auto.Ria, за перший місяць літа в Україні було зареєстровано 6 013 нових легкових автомобілів — на 330 менше, ніж у травні (зниження на 5,2%).
Водночас ринок вживаних авто продемонстрував зростання. За даними Головного сервісного центру МВС, минулого місяця було здійснено 84 313 реєстраційних дій із легковиками з пробігом — майже на 3 000 більше, ніж у травні (+3,7%).
Імпорт авто з пробігом з-за кордону дещо скоротився: у червні — 20 008 авто, тоді як у травні їх було 21 357. Найактивнішим сегментом став внутрішній ринок вживаних автомобілів.

Найуспішніші бренди на ринку нових авто у червні

  1. Toyota — 784 авто (-187)
  2. Volkswagen — 547 (-28)
  3. Renault — 448 (+44)
  4. Skoda — 432 (+22)
  5. BYD — 400 (+43)
  6. Hyundai — 325 (-35)
  7. Honda — 264 (-5)
  8. BMW — 254 (-55)
  9. Audi — 238 (-2)
  10. Citroen — 234 (+141)
  11. Zeekr — 228 (+108)
  12. Mazda — 221 (-68)
Читайте також

ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто у червні

  1. Renault Duster — 342 авто (+3)
  2. Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19)
  3. Toyota RAV4 — 251 авто (-175)
  4. Hyundai Tucson — 205 авто (-31)
  5. Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73)
  6. Honda e: NS1 — 200 авто (+24)
  7. BYD Song Plus — 198 авто (+1)
  8. Mazda CX-5 — 172 авто (-79)
  9. Zeekr 7X — 133 авто (+79)
  10. Skoda Kodiaq — 124 авто (-21)
  11. Volkswagen Touareg — 109 авто (-19)
  12. Skoda Octavia — 105 авто (+2)
  13. Citroen Berlingo — 101 авто (+81)
  14. Toyota Camry — 97 авто (+5)
  15. Nissan Qashqai — 88 авто (-1)
    Suzuki Vitara — 88 авто (-7)
  16. Citroen C-Elysee — 86 авто (+66)
  17. BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47)
    Renault Taliant — 82 авто (+44)
  18. Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5)
  19. Skoda Karoq — 77 авто (-4)
  20. Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28)
    Zeekr 001 — 72 авто (+22)
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems