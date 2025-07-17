ТОП-20 найпопулярніших нових авто України — Finance.ua

ТОП-20 найпопулярніших нових авто України Сьогодні 21:06 — Технології&Авто

ТОП-20 найпопулярніших нових авто України

Після пікового тижня наприкінці травня, коли на український ринок надійшла велика партія нових автомобілів, у червні спостерігалося помірне сповільнення продажів. Аналітики кажуть — все тому, що більшість авто, які прибули, були швидко розпродані, а наступні партії ще перебувають у дорозі. Розповідаємо про 20 найпопулярніших нових авто, які українці обирали у червні.

Підсумки червня на авторинку

Як йдеться в огляді Auto.Ria , за перший місяць літа в Україні було зареєстровано 6 013 нових легкових автомобілів — на 330 менше, ніж у травні (зниження на 5,2%).

Водночас ринок вживаних авто продемонстрував зростання. За даними Головного сервісного центру МВС, минулого місяця було здійснено 84 313 реєстраційних дій із легковиками з пробігом — майже на 3 000 більше, ніж у травні (+3,7%).

Імпорт авто з пробігом з-за кордону дещо скоротився: у червні — 20 008 авто, тоді як у травні їх було 21 357. Найактивнішим сегментом став внутрішній ринок вживаних автомобілів.

Найуспішніші бренди на ринку нових авто у червні

Toyota — 784 авто (-187) Volkswagen — 547 (-28) Renault — 448 (+44) Skoda — 432 (+22) BYD — 400 (+43) Hyundai — 325 (-35) Honda — 264 (-5) BMW — 254 (-55) Audi — 238 (-2) Citroen — 234 (+141) Zeekr — 228 (+108) Mazda — 221 (-68)

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ТОП-20 найпопулярніших моделей нових авто у червні

Renault Duster — 342 авто (+3) Volkswagen ID. Unyx — 262 авто (+19) Toyota RAV4 — 251 авто (-175) Hyundai Tucson — 205 авто (-31) Toyota Land Cruiser Prado — 201 авто (-73) Honda e: NS1 — 200 авто (+24) BYD Song Plus — 198 авто (+1) Mazda CX-5 — 172 авто (-79) Zeekr 7X — 133 авто (+79) Skoda Kodiaq — 124 авто (-21) Volkswagen Touareg — 109 авто (-19) Skoda Octavia — 105 авто (+2) Citroen Berlingo — 101 авто (+81) Toyota Camry — 97 авто (+5) Nissan Qashqai — 88 авто (-1)

Suzuki Vitara — 88 авто (-7) Citroen C-Elysee — 86 авто (+66) BYD Sea Lion 7 — 82 авто (+47)

Renault Taliant — 82 авто (+44) Volkswagen Tiguan — 81 авто (-5) Skoda Karoq — 77 авто (-4) Toyota Yaris Cross — 72 авто (+28)

Zeekr 001 — 72 авто (+22)

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