ТОП-10 найдешевших автомобілів у США у 2025 році — Finance.ua

ТОП-10 найдешевших автомобілів у США у 2025 році Сьогодні 03:46 — Технології&Авто

ТОП-10 найдешевших автомобілів у США у 2025 році

Не секрет, що купівля автомобіля — справа недешева. Середня вартість нового авто у США зараз майже $50 000, і це ще без урахування додаткових опцій. Така цифра включає і пікапи, і електромобілі, а дехто витрачає навіть понад $100 000. Але очевидно, що не кожен має такі гроші під рукою.

Водночас це не означає, що бюджетне авто — це завжди про компроміси. Як показує новий рейтинг від порталу motor1 , можна придбати автомобіль за розумну ціну й при цьому не жертвувати комфортом або якістю. Більше того, більшість моделей у добірці мають гідні характеристики за свою ціну.

Отже, найдешевші нові автомобілі в США виглядають так.

10. Chevrolet Malibu 2025 року: $26 995

Середньорозмірний седан Malibu від Chevrolet входить до десятки найкращих — з одним застереженням. Виробництво завершилося в листопаді 2024 року, але деякі примірники все ще доступні для замовлення. Тож якщо місцевий автосалон прагне розпродати запаси, ви можете придбати нову машину «не за всі гроші світу».

9. Honda Civic 2026 року: $25 745

Базові моделі Honda Civic 2026 року зросли у ціні. Йдеться про комплектацію LX з 16-дюймовими колесами, дротовим підключенням до смартфона та необхідними технологіями безпеки. Для механічної коробки передач доведеться перейти на комплектацію Si, оскільки вона більше не доступна для неспортивного хетчбека.

8. Subaru Impreza 2025 року: $25 530

Якщо потрібен найдешевший новий хетчбек, Subaru Impreza 2025 року — найкращий вибір. При цьому надаються світлодіодні фари, знаменитий пакет безпеки EyeSight від Subaru, повний привід та кілька вражаючих варіантів кольорів.

7. Mazda 3 2025 року: $25 335

Говорячи про про седани, Mazda 3 коштує всього $25 335 у 2025 році. Тим часом, більш спортивна версія хетчбека вимагає додаткових $1000. За таку ціну надається найпотужніший базовий двигун у цьому списку, а також легкосплавні диски, автоматичне вмикання фар з асистенцією дальнього світла, склоочисники з датчиком дощу, цифрова панель приладів та 8,8-дюймовий центральний дисплей із можливістю підключення до смартфона.

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6. Volkswagen Jetta 2025 року: $23 720

Компактна модель Volkswagen отримує значне оновлення у 2025 році, яке включає оновлений стиль та салон. Jetta S має вагомі переваги у базовій комплектації: 16-дюймові легкосплавні диски, повністю світлодіодні фари та задні ліхтарі, цифрову панель приладів VW, шкіряне кермо та 8,0-дюймовий центральний сенсорний екран із функцією App-Connect. Крім того, це один із небагатьох автомобілів у цьому рейтингу зі стандартним двигуном з турбонаддувом.

5. Toyota Corolla 2025 року: $23 545

Corolla — найстаріша модель у цьому рейтингу. Але вона все ще залишається найвигіднішим стандартним варіантом, пропонуючи лише найнеобхідніше в базовій комплектації LE. Сюди входить Toyota Safety Sense 3.0, автоматичний клімат-контроль та бездротове підключення до смартфона.

4. Hyundai Elantra 2025 року: $23 370

Elantra має краще стандартне обладнання, зокрема легкосплавні диски, бездротовий зв’язок Apple CarPlay та Android Auto на 8,0-дюймовому дисплеї, світлодіодні проекторні лампи та безліч функцій активної безпеки.

3. Kia K4 2025 року: $23 165

Популярний компактний автомобіль Kia отримав новий значок, що супроводжується повним редизайном для 2025 модельного року. Модель K4 з’явилася на ринку наприкінці минулого року з розкішним салоном, який перевершує свою ціну, та довгим списком функцій комфорту. Серед основних особливостей — стандартний 12,3-дюймовий центральний сенсорний екран з бездротовим підключенням Apple CarPlay та Android Auto, світлодіодне освітлення всередині та зовні, безключовий запуск, безліч портів USB-C для заряджання пристроїв та низка функцій безпеки.

2. Nissan Sentra 2025 року: $22 730

Друге місце посідає Sentra, оснащена системою Safety Shield 360 та інтеграцією зі смартфоном, а також економним силовим агрегатом. Очікується, що нове покоління з’явиться найближчим часом.

1. Nissan Versa 2025 року: $20 130

Протягом кількох років Nissan Versa був найдешевшим новим автомобілем для покупки в США. Попри нещодавнє оновлення, він незабаром залишить сегмент дешевих автомобілів (як колись Mitsubishi Mirage та Kia Rio), оскільки бренд переходить до лінійки, зосередженої переважно на кросоверах.

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