Mazda показала новий CX-20 — Finance.ua

Mazda показала новий CX-20 Сьогодні 23:17 — Фондовий ринок

Mazda показала новий CX-20

Mazda вирішила попрощатися з компактним кросовером CX-3, який був у продажу понад 10 років. На зміну йому готують нову модель — CX-20. Поки що офіційної інформації небагато, але вже відомо, що CX-20 буде трохи менше, ніж CX-30, і, як і раніше, залишиться стильним і зручним кросовером, орієнтованим на тих, хто любить водити.

Нещодавно на одному із заходів у Таїланді Mazda показала перші нариси нової моделі. Судячи з них, CX-20 отримає спортивний зовнішній вигляд з плавними лініями, купеподібним дахом, широкими ґратами та вузькими фарами. Він буде схожий на більші моделі Mazda, але при цьому виділятиметься своєю зовнішністю — можливо, навіть контрастним дахом і незвичайними задніми фарами.

Салон машини поки не показали, але передбачається, що він стане більш просторим та сучасним, ніж у старого CX-3. Mazda обіцяє гарні матеріали, цифрову панель приладів і нову мультимедійну систему. Поки не ясно, чи залишиться фірмовий контролер, що обертається, або все управління буде через сенсорний екран.

Також відомо, що CX-20 буде гібридом. Mazda вклала серйозні гроші у свій завод у Таїланді, де і складати нову модель. Швидше за все, під капотом буде бензиновий двигун на 1,5 або 2 літри з гібридною установкою. Привід передній, але повнопривідна версія, можливо, також буде.

CX-20 вийде на один із найпопулярніших ринків, де вже багато конкурентів — Hyundai Kona, Honda HR-V, Kia Stonic та інші. Коли точно покажуть нову модель, поки що не відомо, але, найімовірніше, це відбудеться у найближчі півтора роки.

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