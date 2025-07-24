BMW випустить потужний спортивний седан M 3 (фото) — Finance.ua

BMW випустить потужний спортивний седан M 3 (фото) 24.07.2025, 01:42 — Технології&Авто

BMW випустить потужний спортивний седан M 3 (фото)

З переходом на електротягу легендарна лінійка BMW M входить у нову еру. Першим повністю електричним представником напрямку стане спортивний седан, який, з чуток, отримає назву iM 3 . І хоча його офіційний дебют ще попереду, свіжі шпигунські знімки та рендери дозволяють зазирнути у майбутнє німецького автопрому.

Електричний M 3 стане частиною нової платформи BMW Neue Klasse, а разом із нею — і нової естетики бренду. Замість звичної масивної решітки радіатора, яку часто критикували за надмірний розмір, новий дизайн запропонує тонші, підсвічені елементи у поєднанні з гострими фарами.

Передня частина виглядатиме агресивно і водночас вишукано — несподіване, але приємне оновлення для фанатів марки.

Бічний профіль седана також зазнає значних змін. Дизайн нагадуватиме нову 5-ту серію BMW, з лаконічними лініями та прихованими дверними ручками.

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Ззаду очікуються елегантні, звужені ліхтарі та рельєфний бампер з вираженим дифузором — все це додасть автомобілю спортивного та цілеспрямованого вигляду.

Щодо технічної частини, точні характеристики залишаються невідомими. Проте, за неофіційною інформацією, електричний M 3 отримає чотиримоторну силову установку. Теоретично вона здатна розвивати до 1341 к.с., проте серійна версія, швидше за все, буде обмежена потужністю в 700−800 «коней». Навіть з такими параметрами це буде найпотужніший і найшвидший M 3 в історії.

MMR За матеріалами:

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