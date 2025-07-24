BMW випустить потужний спортивний седан M 3 (фото) — Finance.ua

BMW випустить потужний спортивний седан M 3 (фото)
З переходом на електротягу легендарна лінійка BMW M входить у нову еру. Першим повністю електричним представником напрямку стане спортивний седан, який, з чуток, отримає назву iM3. І хоча його офіційний дебют ще попереду, свіжі шпигунські знімки та рендери дозволяють зазирнути у майбутнє німецького автопрому.
Електричний M3 стане частиною нової платформи BMW Neue Klasse, а разом із нею — і нової естетики бренду. Замість звичної масивної решітки радіатора, яку часто критикували за надмірний розмір, новий дизайн запропонує тонші, підсвічені елементи у поєднанні з гострими фарами.
Передня частина виглядатиме агресивно і водночас вишукано — несподіване, але приємне оновлення для фанатів марки.
Бічний профіль седана також зазнає значних змін. Дизайн нагадуватиме нову 5-ту серію BMW, з лаконічними лініями та прихованими дверними ручками.
Ззаду очікуються елегантні, звужені ліхтарі та рельєфний бампер з вираженим дифузором — все це додасть автомобілю спортивного та цілеспрямованого вигляду.
Щодо технічної частини, точні характеристики залишаються невідомими. Проте, за неофіційною інформацією, електричний M3 отримає чотиримоторну силову установку. Теоретично вона здатна розвивати до 1341 к.с., проте серійна версія, швидше за все, буде обмежена потужністю в 700−800 «коней». Навіть з такими параметрами це буде найпотужніший і найшвидший M3 в історії.
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