Mercedes вирішив залишити у продажу найдешевші моделі — Finance.ua

Mercedes вирішив залишити у продажу найдешевші моделі Сьогодні 06:51 — Технології&Авто

Mercedes вирішив залишити у продажу найдешевші моделі

Mercedes раніше повідомив про свої плани завершити історію моделей лінійки A-Class. Адже компанія відома більшою мірою як виробник дорогих преміальних автомобілів високого класу. Однак найдешевшу модель вирішили залишити у продажу.

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz A-Class назавжди зникне з модельної лінійки. У всякому разі, модель не отримає наступника найближчим часом і поступиться місцем іншим машинам німецького бренду. Але, за інформацією Carscoops, плани виробника змінилися.

Очікувалося, що у 2026 році виробництво Mercedes A-Class зупиниться. Йшлося як про хетчбек, так і про компактний седан. Це найдешевші моделі Mercedes.

Ціна Mercedes A-Class стартує від 34 000 євро. Це приваблює покупців, і попит на автомобілі все ще високий. З цієї причини виробництво вирішили продовжити мінімум до 2028 року.

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Цікаво, що нові плани не стосуються мінівена Mercedes B-Class. Як і планувалося раніше, його виробництво зупинять у 2026 році.

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