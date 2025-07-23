Mercedes вирішив залишити у продажу найдешевші моделі — Finance.ua
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Mercedes вирішив залишити у продажу найдешевші моделі

Технології&Авто
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Mercedes вирішив залишити у продажу найдешевші моделі
Mercedes вирішив залишити у продажу найдешевші моделі
Mercedes раніше повідомив про свої плани завершити історію моделей лінійки A-Class. Адже компанія відома більшою мірою як виробник дорогих преміальних автомобілів високого класу. Однак найдешевшу модель вирішили залишити у продажу.
Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz A-Class назавжди зникне з модельної лінійки. У всякому разі, модель не отримає наступника найближчим часом і поступиться місцем іншим машинам німецького бренду. Але, за інформацією Carscoops, плани виробника змінилися.
Очікувалося, що у 2026 році виробництво Mercedes A-Class зупиниться. Йшлося як про хетчбек, так і про компактний седан. Це найдешевші моделі Mercedes.
Mercedes вирішив залишити у продажу найдешевші моделі
Ціна Mercedes A-Class стартує від 34 000 євро. Це приваблює покупців, і попит на автомобілі все ще високий. З цієї причини виробництво вирішили продовжити мінімум до 2028 року.
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Цікаво, що нові плани не стосуються мінівена Mercedes B-Class. Як і планувалося раніше, його виробництво зупинять у 2026 році.
За матеріалами:
Обозреватель
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