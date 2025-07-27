Smart показав великий електрифікований кросовер (фото) — Finance.ua
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Smart показав великий електрифікований кросовер (фото)

Технології&Авто
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Smart показав великий електрифікований кросовер (фото)
Smart показав великий електрифікований кросовер (фото), Фото: Smart
Лінійку Smart #5 невдовзі поповнить нова плагін-гібридна модифікація EHD. Сімейний кросовер витрачає 4,4 л на 100 км і здатен проїхати 250 км на електротязі. Новий Smart #5 у виконанні EHD (Electric Hybrid Drive) стане першою моделлю марки з бензиновим мотором за останні 5 років.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
1,5-літровий турбодвигун розвиває 161 к. с., а от віддача електромотора поки тримається в секреті.
Зате зазначається, що середня витрата пального гібридом становить 4,4 л на 100 км, а батарея ємністю 40 кВт∙год дає змогу проїхати 250 км в електричному режимі.
Фото: Smart
Фото: Smart
Загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1600 км. Крім того, видно, що на даху Smart #5 EHD встановлено лідар, тобто він отримає інноваційну систему напівавтономного руху.
Фото: Smart
Фото: Smart
Зовні новий Smart #5 EHD відрізняється від електричної версії лише дизайном бамперів. 4,7-метровий сімейний кросовер важить 2190 кг і є найбільшим Smart в історії. Він втратив передній багажник і має лише 630-літровий задній відсік.
За матеріалами:
Фокус
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