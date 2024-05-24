Зміни у виплатах: Сенат Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українським біженцям — Finance.ua
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Зміни у виплатах: Сенат Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українським біженцям

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Зміни у виплатах: Сенат Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українським біженцям
Зміни у виплатах: Сенат Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українським біженцям
Польський Сенат на своєму засіданні ухвалив законопроєкт щодо продовження перебування і допомоги українцям, які прибули до Польщі після повномасштабного вторгнення рф. Тепер його має підписати президент країни.
Про це йдеться на сайті Сенату.
Як повідомляєтсья, Сенат розглянув і проголосував за законопроєкт, який передбачає продовження з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року дії тимчасового захисту для громадян України, які були змушені покинути свою країну внаслідок війни.
Також продовжено на 4 місяці термін подачі документів для отримання умовного права на заняття професією лікаря, стоматолога, медичної сестри та акушерки. Було розширено доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, та можливість проживання в колективних засобах розміщення.

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Крім того, передбачається скасування пільг, пов’язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців війни, які несуть власники приватних приміщень, а також одноразової грошової допомоги для громадян України в розмірі 300 злотих.
З 2025/26 навчального року освітня допомога, так звана «800 плюс», для українських дітей буде виплачуватися, якщо вони отримують обов’язкову освіту. Для участі в додаткових безкоштовних заняттях з польської мови встановлюється максимальний термін — 36 місяців.
Відповідно до закону, з 1 липня 2024 року фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаної угоди з місцевою воєводою.
За матеріалами:
УНН
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