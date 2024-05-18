У Естонії та Латвії відкривають нову програму працевлаштування для біженців — Finance.ua

У Естонії та Латвії відкривають нову програму працевлаштування для біженців Сьогодні 21:17 — Світ

У Естонії та Латвії відкривають нову програму працевлаштування для біженців

Естонська рада допомоги біженцям (Eesti Pagulasabi) запускає в Естонії та Латвії нову програму про ринок праці для біженців, які шукають роботу. Вона пропонує підтримку тим, хто просто хоче вийти на ринок праці, та тим, хто шукає можливості просування кар'єрними сходами.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Як зазначає керівник програми консультування Eesti Pagulasabi Вероніка Сааревялі, важливою частиною програми стане практична складова.

Наприклад:

рольові ігри;

симуляції співбесіди при пошуках роботи;

групові співбесіди.

Усе це допоможе учасникам програми реалізувати набуті знання та навички.

«Наша мета — підтримати біженців, які шукають роботу, адаптуватися в нових умовах, допомагаючи їм вийти на ринок праці та максимально застосувати свій потенціал. У рамках програми учасникам пропонуються різні можливості для того, щоб розвивати свої навички та отримати необхідну підтримку для успішної адаптації у новій країні», — сказала Сааревялі.

Також програма пропонує можливості пройти практику або ознайомитися з роботою, для чого будуть залучені різні роботодавці, щоб розширити кругозір учасників та підготувати їх до успішного виходу на ринок праці.

«У нинішній конкурентній ситуації на ринку праці дуже важливо, щоб здобувачі роботи з числа біженців мали необхідні навички та знання, щоб знайти потрібну роботу та успішно впоратися з новими обставинами», — зазначає чиновниця.

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Учасники програми зможуть узяти участь у тренінгах з п’яти модулів.

У першому модулі представлено огляд процесу подання заяви на роботу та варіантів пошуку роботи, а також ознайомлення з необхідними документами та різними платформами подання резюме.

Наступні модулі присвячені огляду державної політики ринку праці, особистісної підтримки, психологічної підтримки, а також процесу та етапів проходження співбесіди.

Хто може взяти участь у програмі

До участі у програмі запрошуються біженці, які шукають роботу, віком до 25 років та старше 55 років, які хочуть вийти на ринок праці або знайти більш підходящу роботу.

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Загалом у програмі в Естонії протягом року можуть взяти участь 144 особи, щомісяця стартує одна група з 12 осіб.

У програмі також візьмуть участь партнери Естонської ради допомоги біженцям — латвійська організація Shelter «Safe House», Естонська трудова інспекція та Латвійська трудова інспекція.

Програма буде реалізована з червня 2024 року до липня 2025 року.

Вона фінансується через Interreg за підтримки Європейського фонду регіонального розвитку.

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Нагадаємо, у 2023 році консалтингова компанія Deloitte на замовлення Управління верховного комісара ООН у справах біженців провела всесторонній аналіз впливу переселенців з України на економіку Польщі.

За її даними, 93% працездатних українців є офіційно працевлаштованими та регулярно сплачують податки в польський бюджет. У грошовому еквіваленті такі прямі та непрямі виплати складають близько 15−20 млрд злотих на рік, або ж близько 1% від ВВП країни.

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