Веніславський вважає, що масової відмови від українського громадянства у біженців за кордоном не буде — Finance.ua

Веніславський вважає, що масової відмови від українського громадянства у біженців за кордоном не буде Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Веніславський вважає, що масової відмови від українського громадянства у біженців за кордоном не буде

Член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не виключає того, що з 18 травня, коли вступить в дію нове мобілізаційне законодавство, за кордоном знайдуться українці, які захочуть вийти з українського громадянства. Та він впевнений, що більшість зрозуміє, наскільки просто оновити дані в ТЦК.

Після того, як українці зроблять це, ажіотаж в консульствах вщухне, наголосив він під час ефіру на « Радіо NV ».

«Ажіотаж і штучно створена інформаційна кампанія, зокрема і ресурсами ворога, про те, що громадяни будуть примусово повертатися на територію України, зіграли злий жарт. Виникли черги, які змусили певним чином реагувати Міністерство закордонних справ», — пояснив Веніславський введення тимчасових обмежень на здійснення консульських послуг.

Починаючи з наступного тижня, продовжив депутат, українці за кордоном зможуть оновити свої дані в електронному кабінеті військовозобов'язаного. Це повинно зайняти не більше 15 хвилин, адже потрібно буде внести обмежену інформацію про себе, яка стосується місця фактичного проживання, засобу комунікації й відношення до військової служби. Після цього людина отримає згенерований QR-код, який дозволить отримувати консульські послуги.

Депутат наголосив, що Україна максимально зацікавлена в тому, її аби громадяни повернулися на Батьківщину.

«І, до речі, я скажу, що громадяни України чоловічої статі періодично, постійно в певній кількості повертаються, вступають, зокрема, до лав Збройних сил, інших складових сектору безпеки і оборони. Тобто не можна сказати, що всі, хто перебуває за кордоном, виїхали туди з метою саме уникнення військової служби», — зазначив депутат.

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