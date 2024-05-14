Ірландія планує переглянути підтримку біженців — Finance.ua

Ірландія планує переглянути підтримку біженців Сьогодні 09:33

Ірландія розглядає можливість скорочення держпідтримки біженців. Це стосується й українців, котрі прибули в країну після масштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє The Guardian

Як пише видання, посилаючись на прем'єр-міністра країни Саймона Харріса, таким чином керівництво країни хоче «привести систему у більшу відповідність з іншими європейськими країнами».

«Я, звичайно, маю намір побачити зміни в низці областей, які справді привносять те, чого, на мою думку, ірландцям не вистачає, а саме підхід, заснований на здоровому глузді», — сказав він.

Він зазначив, що потрібно звернути увагу на стабільність добробуту.

«Нам необхідно подивитися на внесок, який люди, які мають статус (біженця, — ред), повинні внести у забезпечення проживання. Нам потрібно стежити за тим, щоб усі на роботі працювали легально, щоби було більше перевірок на робочих місцях», — уточнив він.

Харріс, зокрема, сказав, що має бути послідовний підхід до людей, які приїхали з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони прибули.

За даними The Guardian, трохи більше 100 тисяч українців виїхали до Ірландії після російського вторгнення у лютому 2022 року.

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