Ірландія планує переглянути підтримку біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ірландія планує переглянути підтримку біженців

169
Ірландія розглядає можливість скорочення держпідтримки біженців. Це стосується й українців, котрі прибули в країну після масштабного вторгнення рф.
Про це повідомляє The Guardian.
Як пише видання, посилаючись на прем'єр-міністра країни Саймона Харріса, таким чином керівництво країни хоче «привести систему у більшу відповідність з іншими європейськими країнами».
«Я, звичайно, маю намір побачити зміни в низці областей, які справді привносять те, чого, на мою думку, ірландцям не вистачає, а саме підхід, заснований на здоровому глузді», — сказав він.
Він зазначив, що потрібно звернути увагу на стабільність добробуту.
«Нам необхідно подивитися на внесок, який люди, які мають статус (біженця, — ред), повинні внести у забезпечення проживання. Нам потрібно стежити за тим, щоб усі на роботі працювали легально, щоби було більше перевірок на робочих місцях», — уточнив він.
Харріс, зокрема, сказав, що має бути послідовний підхід до людей, які приїхали з України, і що підтримка не повинна залежати від того, коли вони прибули.
За даними The Guardian, трохи більше 100 тисяч українців виїхали до Ірландії після російського вторгнення у лютому 2022 року.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.