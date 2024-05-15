Як українські біженці впливають на економіку країн ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українські біженці впливають на економіку країн ЄС

Світ
66
Як українські біженці впливають на економіку країн ЄС
Як українські біженці впливають на економіку країн ЄС
Від 24 лютого європейські країни надали притулок для більш ніж 6 млн українських біженців, що звісно мало великий вплив на економіку ЄС в цілому.
Про це сказано в статті Finance.ua Українські біженці за кордоном: скільки та на що витрачають кошти.
Попри те, що 90% вимушених переселенців — жінки з дітьми, люди похилого віку та люди з обмеженими фізичними можливостями, така міграція не мала кризових наслідків, які так активно прогнозували певні експерти.
Читайте також
Про позитивний вплив приймання українських біженців першою заговорила Польща — лише за перший рік війни загальні здобутки її бюджету в 5 разів перевищили витрачені на допомогу кошти.
У 2023 році консалтингова компанія Deloitte на замовлення Управління верховного комісара ООН у справах біженців провела всесторонній аналіз впливу переселенців з України на економіку Польщі.
За її даними, 93% працездатних українців є офіційно працевлаштованими та регулярно сплачують податки в польський бюджет. В грошовому еквіваленті такі прямі та непрямі виплати складають близько 15−20 млрд злотих на рік, або ж близько 1% від ВВП країни.
Читайте також
Водночас, Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, зазначає, що за два роки війни економіка Польщі не тільки виграла від українських переселенців, а й стала критично залежною від них. Завдяки великій кількості біженців ця країна змогла розв’язати такі важливі питання, як нестача робочої сили та старіння нації, а її економіка стала розвиватися досить високими темпами. Зокрема, на території Польщі вимушеними переселенцями зареєстровано понад 15 тис. великих та малих підприємств, які регулярно сплачують податки до її бюджету.
В інших країнах Європи ситуація з біженцями має схожий характер. Більшість експертів відмічають високий рівень працевлаштування серед українців та готовність розвивати економіку держави, на території якої вони проживають.
Читайте також
Про це яскраво свідчить статистика більшості країн Європи — через 3 місяці після отримання статусу про тимчасовий захист лише 7% працездатних біженців продовжують жити виключно на соціальні виплати.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з дослідженням КМІС, більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені, ніж ні, своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина;
  • більшість українських мігрантів сприймають євро як валюту накопичення. Не долари, а саме євро, розповіли банкіри;
  • обсяг грошових переказів, що мігранти надсилають з Євросоюзу до своїх країн, у 2022 році досяг рекордних 43,5 млрд євро. Це на 13,9% вище за показник за 2021 рік, який становив 38,2 млрд євро.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.