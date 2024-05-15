Як українські біженці впливають на економіку країн ЄС — Finance.ua

Як українські біженці впливають на економіку країн ЄС Сьогодні 20:01 — Світ

Як українські біженці впливають на економіку країн ЄС

Від 24 лютого європейські країни надали притулок для більш ніж 6 млн українських біженців, що звісно мало великий вплив на економіку ЄС в цілому.

Попри те, що 90% вимушених переселенців — жінки з дітьми, люди похилого віку та люди з обмеженими фізичними можливостями, така міграція не мала кризових наслідків, які так активно прогнозували певні експерти.

Про позитивний вплив приймання українських біженців першою заговорила Польща — лише за перший рік війни загальні здобутки її бюджету в 5 разів перевищили витрачені на допомогу кошти.

У 2023 році консалтингова компанія Deloitte на замовлення Управління верховного комісара ООН у справах біженців провела всесторонній аналіз впливу переселенців з України на економіку Польщі.

За її даними, 93% працездатних українців є офіційно працевлаштованими та регулярно сплачують податки в польський бюджет. В грошовому еквіваленті такі прямі та непрямі виплати складають близько 15−20 млрд злотих на рік, або ж близько 1% від ВВП країни.

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Водночас, Ганна Джоболда, директор департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal, зазначає, що за два роки війни економіка Польщі не тільки виграла від українських переселенців, а й стала критично залежною від них. Завдяки великій кількості біженців ця країна змогла розв’язати такі важливі питання, як нестача робочої сили та старіння нації, а її економіка стала розвиватися досить високими темпами. Зокрема, на території Польщі вимушеними переселенцями зареєстровано понад 15 тис. великих та малих підприємств, які регулярно сплачують податки до її бюджету.

В інших країнах Європи ситуація з біженцями має схожий характер. Більшість експертів відмічають високий рівень працевлаштування серед українців та готовність розвивати економіку держави, на території якої вони проживають.

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Про це яскраво свідчить статистика більшості країн Європи — через 3 місяці після отримання статусу про тимчасовий захист лише 7% працездатних біженців продовжують жити виключно на соціальні виплати.

Довідка Finance.ua:

згідно з дослідженням КМІС, більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені, ніж ні, своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина;

більшість українських мігрантів сприймають євро як валюту накопичення. Не долари, а саме євро, розповіли банкіри;

обсяг грошових переказів, що мігранти надсилають з Євросоюзу до своїх країн, у 2022 році досяг рекордних 43,5 млрд євро. Це на 13,9% вище за показник за 2021 рік, який становив 38,2 млрд євро.

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