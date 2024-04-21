Біженці з України: які країни приймають українських мігрантів у 2024 році — Finance.ua

Біженці з України: які країни приймають українських мігрантів у 2024 році Сьогодні 14:03 — Світ

Фото: Euractiv

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на початку 2024 року у світі було понад 6,3 мільйона біженців з України. Попри велику кількість мігрантів, країни ЄС продовжили термін тимчасового захисту для українців до 2025 року.

Про це повідомляє Факти ICTV.

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Цього року низка країн змінила правила допомоги для біженців. Проте деякі країни ще досі приймають українців.

Які країни надають тимчасовий захист українцям

Німеччина

У ФРН тимчасовий захист надали багатьом громадянам України, які тікають від війни. Проте країна продовжує приймати українців.

В'їхати у Німеччину можна без візи, однак, щоб залишитися в країні протягом 90 днів, доведеться оформлювати тимчасовий захист.

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Зазначається, що уряд країни продовжив статус тимчасового захисту до березня 2025 року.

Яку допомогу надає Німеччина українцям:

безкоштовне житло;

фінансова допомога — регулярні виплати по безробіттю становлять €502 на місяць;

безплатні медичні послуги;

право на працевлаштування — самостійно або через центри зайнятості;

освіта та безплатні курси німецької мови для дорослих.

Франція

Тимчасовий захист у Франції можна отримати строком на 6 місяців. Надалі дозвіл на тимчасове проживання можна бути продовжити до трьох років.

Біженці можуть отримувати грошову допомогу, розмір якої залежить від складу сім'ї.

Допомога на день становить:

на одну людину €6,80;

на двох людей €10,20;

на трьох людей €13,60.

Якщо біженці не проживають у безкоштовному державному житлі, також можна отримати додаткову допомогу.

Швеція

Швеція надає тимчасовий притулок українцям, безкоштовне державне чи орендоване житло.

Цього року країна планує збільшити виплати для біженців до 818 євро на місяць, що еквівалентно 33 тис. гривень.

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Безплатних курсів шведської мови поки немає, але в цьому році можливе їх запровадження.

Швейцарія

Тут українці можуть отримувати безкоштовну первинну медичну допомогу — консультацію лікарів, діагностику та безкоштовні ліки за рецептом.

Умови надання допомоги можуть відрізнятися залежно від регіону Швейцарії.

Латвія

Програма тимчасового захисту діятиме до 4 березня 2025 року.

Країна надає одноразову фінансову допомогу в кризовій ситуації, що становить — €343 на дорослого й €240 на дитину.

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Також біженцям виплачується додаткова щомісячна допомога у розмірі €137 на першу людину та €96 на інших членів родини.

У 2024 році українці можуть розраховувати й на іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до власних потреб.

Румунія

Румунія також надаватиме тимчасовий прихисток українцям до 2025 року.

Підтримка від держави діяла до кінця 2023 року, але у 2024 році кожен випадок розглядатиметься індивідуально. Проте, переселенці можуть звернутися за нею до благодійних організацій.

Чехія

Країна і досі приймає громадян України, однак цього року у Чехії змінилися умови проживання.

Відтепер біженці мають право на безкоштовне житло лише протягом перших 150 днів тимчасового захисту.

Також мігрантам надається грошова допомога, яка відповідає прожитковому мінімуму країни — 4 860 крон, це 8 012 гривень на дорослого, й 3 490 крон на дитину.

Молдова

Молдова вже прийняла близько 113 тисяч українців й продовжує це робити.

Біженці можуть отримати 2 200 лей, це 4 600 грн, на кожного члена родини.

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Допомога виплачується благодійними організаціями, а не державою.

Канада

Канада пропонує українцям спеціальні імміграційні програми, які включають швидке отримання дозволів на роботу та студентські візи.

Також біженцям надається одноразова грошова виплата у розмірі 3 000 канадських доларів.

Ще які країни приймають біженців з України — це Болгарія, Португалія, Данія, Нідерланди, Естонія, Норвегія, Велика Британія, Сполучені Штати.

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