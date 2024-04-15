Кулеба про біженців: необхідна нова політика, підготовлено нову стратегію — Finance.ua

Кулеба про біженців: необхідна нова політика, підготовлено нову стратегію Сьогодні 08:33

Якщо Україна не змінить свою політику щодо українців за кордоном — їх асиміляція відбудеться швидко.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на форумі дипломатії воєнного часу.

«Після війни стало очевидно, що якщо ми не змінимо свою політику щодо українців за кордоном — асиміляція відбудеться надзвичайно швидко. Я не належу до тих, хто вірить, що більшість українців, які виїхали — повернуться. Я належу до тих, хто вважає, що з ними необхідно працювати, аби вони залишались українцями», — пояснив міністр.

За словами Кулеби, сьогодні, щодо українців за кордоном, важлива нова комплексна політика. Відповідно до задачі від президента Володимира Зеленського, були підготовлені відповідні напрацювання стратегії, які пізніше презентують та обговорять з іншими органами влади. Зокрема її потім презентують також й особисто президенту.

Нагадаємо, тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців. Також ми розповідали, скільки часу українці можуть легально перебувати у Польщі.

Тим часом у Чехії готують умови для українців, які захочуть залишитися у країні. Одним із критеріїв буде економічна самодостатність.

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