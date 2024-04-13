Де у Євросоюзі найкращі умови працевлаштування біженців з України — Finance.ua

Де у Євросоюзі найкращі умови працевлаштування біженців з України Сьогодні 16:04 — Світ

Де у Євросоюзі найкращі умови працевлаштування біженців з України, Фото: Слово і діло

Через повномасштабне російське вторгнення велика кількість громадян України змушені жити та працювати за кордоном. У деяких країнах діють спрощені умови працевлаштування українців.

Про те, де найкращі умови працевлаштування для біженців з України, розповіли на платформі EnableMe Ukraine.

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Рейтинг міст з найкращими умовами для українських мігрантів:

Мюнхен;

Гамбург;

Братислава;

Осло;

Стокгольм;

Прага;

Варшава.

Зазначається, що багато вакансій роботи для біженців є у Румунії. Однак середня заробітна плата у країні є невисокою.

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Німеччина

Українцям у Німеччині спростили умови працевлаштування, тож тепер вони можуть працювати після 6 місяців перебування в країні.

Серед найбільш популярних вакансій без знання мови:

працівники складів та виробництв;

водії;

будівельники;

прибиральники;

доглядальники за людьми похилого віку.

Нідерланди

У цій країні спрощені умови працевлаштування для українців, а рівень зарплатні - вищий, порівняно з іншими країнами.

Наприклад, зварювальники, будівельники, працівники виробництв, водії середньо отримують 2500−4000 євро на місяць.

Українські біженці без знання мови можуть працювати на виробництві, у теплицях або збирати врожай.

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Польща

У сусідній Польщі велика кількість вакансій роботи у готельно-ресторанному бізнесі та на будівництві.

Також є потреба у висококваліфікованих вчителях та медичних працівниках.

Щоб мати змогу працювати у цих сферах, українцям потрібно підтверджувати диплом через Міносвіти Польщі.

Франція

Франція в основному пропонує вакансії у сфері сільського господарства та на роботу з технікою.

Середня зарплата становить 12−16 євро за годину, але потрібно знати французьку мову.

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До країн, у яких українцям важко працевлаштуватися, потрапили Італія та Греція.

Довідка Finance.ua:

у Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією;

у Німеччині закликають надати можливість українським мігрантам влаштовуватися на роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів;

у Чехії знайшли роботу дві третини працездатних біженців з України. Водночас третині втікачів від війни не вистачає грошей на щоденні витрати.



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