У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців — Finance.ua

У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців Сьогодні 18:05

У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.

У швейцарському парламенті пропонують відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов’язкову онлайн-реєстрацію. Це має полегшити пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S — онлайн-реєстрація дозволить брати людину на роботу одразу.

За таке рішення проголосувала Рада кантонів, а раніше — Національна рада. Тепер залишається ухвалити рішення в кабміні. За словами міністра юстиції Беат Янса, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S із нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.

Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети, — сказав він.

Дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам.

Телеканал 24 За матеріалами:

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