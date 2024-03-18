У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців — Finance.ua

У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців
У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.
У швейцарському парламенті пропонують відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов’язкову онлайн-реєстрацію. Це має полегшити пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S — онлайн-реєстрація дозволить брати людину на роботу одразу.
За таке рішення проголосувала Рада кантонів, а раніше — Національна рада. Тепер залишається ухвалити рішення в кабміні. За словами міністра юстиції Беат Янса, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S із нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.
Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети, — сказав він.
Дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам.
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