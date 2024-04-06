У Німеччині закликають прискорити процес працевлаштування біженців з України — Finance.ua

У Німеччині закликають прискорити процес працевлаштування біженців з України Сьогодні 16:01 — Світ

У Німеччині закликають прискорити процес працевлаштування біженців з України

Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликала пришвидшити інтеграцію біженців з України. Зокрема, мова йде про надання можливості українським мігрантам влаштовуватися на роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів.

Про це пише tagesschau.

Як повідомляє директор асоціації Андре Бергеґґер, необхідно прискорити процес інтеграції українців, щоб використати потенціал німецького ринку праці.

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«Ми все ще занадто бюрократичні та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію на ринок праці. Заходи щодо інтеграції та вивчення мови повинні здійснюватися паралельно з початком роботи», — зазначив він.

Він переконаний, що кількість українських мігрантів у країні буде тільки зростати. Також наразі не очікується, що більшість українців найближчим часом повернеться додому.

«Тож нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи», — продовжив Бергеггер.

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Довідка Finance.ua:

нині в Німеччині зареєстровано приблизно 1,65 мільйона громадян України . Німецькі депутати попереджають про надмірне навантаження і закликають до більш рівномірного розподілу біженців по всій Європі;

. Німецькі депутати попереджають про надмірне навантаження і закликають до більш рівномірного розподілу біженців по всій Європі; у Данії працевлаштувалося 55% біженців з України без знання мови. У сусідній Німеччині ж українцям для початку потрібно оволодіти мовою, щоб влаштуватися на роботу;



у Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.



УНІАН За матеріалами:

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