Чому українські біженці не затримуються у Франції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому українські біженці не затримуються у Франції

Світ
98
Чому українські біженці не затримуються у Франції
Чому українські біженці не затримуються у Франції
За оцінками, 4,3 млн українських мігрантів отримали «тимчасовий захист» ЄС з моменту великої війни. Українці переїхали до країн Європи: від Польщі та Фінляндії до Іспанії та Ірландії. Проте Франція значно відстає від решти країн Європейського Союзу — країна приймає менше ніж одного біженця з України на 1 тис. громадян.
Про це пише Politico.
«У січні Франція повідомила лише про 64 720 біженців з України, які перебувають під тимчасовим захистом», — зазначає видання.
Читайте також
За даними Євростату, Німеччина надала тимчасовий захист понад 1,2 млн біженців. Польща — майже 1 млн.
Не відстає і Ірландія, яка прийняла понад 100 тис. українців серед 5 мільйонів своїх мешканців. У Франції кількість українців значно менша.
Ці дані є ще більш вражаючими, якщо порівняти їх з чисельністю населення країн: Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина та Болгарія приймають понад 25 біженців на 1000 громадян. Франція, навпаки, приймає менше ніж одного біженця на 1000 громадян.
За словами Жерара Садіка з неурядової організації La Cimade, близько 30 тис. українських біженців не охоплені французьким підрахунком.
Читайте також

Чому українці не затримуються у Франції

Також важливим аспектом є мовне питання, адже велику кількість біженців прийняли слов’яномовні країни.
Проте, як зазначають аналітики, окрім мови на відставання Франції у прийому мігрантів впливають такі фактори:
  • географічна близькість до України;
  • фінансова підтримка біженців;
  • сформована мережа громад.
«Наскільки я розумію, Франція просто не відповідає жодній з цих трьох вимог», — сказала Євгенія Близнюк, генеральний директор і засновник дослідницької компанії Gradus, яка досліджувала досвід українських біженців за кордоном.
Читайте також
Правозахисники також вказують на мовні бар'єри та славнозвісну бюрократію і тяганину у Франції.
У той час як в інших країнах, таких як Німеччина, підтримка організована переважно на державному рівні, у Франції до прийому українців долучилися асоціації та місцеві жителі.

Довідка Finance.ua:

  • Частка українських біженців, які планують залишитися за кордоном, поступово збільшується. Півтора роки тому 50% мігрантів заявляли про намір повернутися в Україну, наразі цей показник складає 26%;
  • чеський уряд планує впровадити жорсткіші умови для переселенців;
  • у Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.