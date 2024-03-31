Чому українські біженці не затримуються у Франції — Finance.ua

Чому українські біженці не затримуються у Франції
За оцінками, 4,3 млн українських мігрантів отримали «тимчасовий захист» ЄС з моменту великої війни. Українці переїхали до країн Європи: від Польщі та Фінляндії до Іспанії та Ірландії. Проте Франція значно відстає від решти країн Європейського Союзу — країна приймає менше ніж одного біженця з України на 1 тис. громадян.
Про це пише Politico.
«У січні Франція повідомила лише про 64 720 біженців з України, які перебувають під тимчасовим захистом», — зазначає видання.
Читайте також
За даними Євростату, Німеччина надала тимчасовий захист понад 1,2 млн біженців. Польща — майже 1 млн.
Не відстає і Ірландія, яка прийняла понад 100 тис. українців серед 5 мільйонів своїх мешканців. У Франції кількість українців значно менша.
Ці дані є ще більш вражаючими, якщо порівняти їх з чисельністю населення країн: Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина та Болгарія приймають понад 25 біженців на 1000 громадян. Франція, навпаки, приймає менше ніж одного біженця на 1000 громадян.
За словами Жерара Садіка з неурядової організації La Cimade, близько 30 тис. українських біженців не охоплені французьким підрахунком.
Чому українці не затримуються у Франції
Також важливим аспектом є мовне питання, адже велику кількість біженців прийняли слов’яномовні країни.
Проте, як зазначають аналітики, окрім мови на відставання Франції у прийому мігрантів впливають такі фактори:
- географічна близькість до України;
- фінансова підтримка біженців;
- сформована мережа громад.
«Наскільки я розумію, Франція просто не відповідає жодній з цих трьох вимог», — сказала Євгенія Близнюк, генеральний директор і засновник дослідницької компанії Gradus, яка досліджувала досвід українських біженців за кордоном.
Правозахисники також вказують на мовні бар'єри та славнозвісну бюрократію і тяганину у Франції.
У той час як в інших країнах, таких як Німеччина, підтримка організована переважно на державному рівні, у Франції до прийому українців долучилися асоціації та місцеві жителі.
Довідка Finance.ua:
- Частка українських біженців, які планують залишитися за кордоном, поступово збільшується. Півтора роки тому 50% мігрантів заявляли про намір повернутися в Україну, наразі цей показник складає 26%;
- чеський уряд планує впровадити жорсткіші умови для переселенців;
- у Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.
Поділитися новиною