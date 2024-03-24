Українські біженці можуть отримати недорогу квартиру в Естонії — Finance.ua

Українські біженці можуть отримати недорогу квартиру в Естонії Сьогодні 09:03 — Світ

Українські біженці можуть отримати недорогу квартиру в Естонії

В Естонії проводять реновацію муніципального житла, у якому можуть отримати право жити біженці з України. Українці матимуть можливість орендувати таке житло за більш вигідними умовами, ніж у приватних власників.

Про це пише Err.ee.

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За державної підтримки у місті Сілламяе вже облаштували 11 муніципальних квартир, а у чотирьох із них уже живуть українці.

За умовами оренди, місцева влада протягом року має здавати це житло українським біженцям, а після цього обмежень для оренди не буде.

«Місто виділяє біженцям квартиру, і вони повинні будуть платити за комунальні послуги, а місту — призначену суму оренди. Чотири квартири ми вже здали. Квартири ми пропонуємо і вчителям, які зацікавлені в роботі в Сілламяе», — сказав радник з розвитку міста Сілламяе Аллен Аллет.

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Як повідомляє Ольга Погосян, яка через повномасштабне вторгнення в Україну була змушена переїхати до Естонії, спочатку вони з дочкою винаймали невелику однокімнатну квартиру, а тепер змогли покращити свої житлові умови.

«Ми переїхали в нову квартиру, двокімнатну, зручну. Тут уже були гарна кухня, нова духова піч та пральна машина, сантехніка вся нова, чиста, зручна. Велике спасибі місту за це. По оплаті тут теж набагато вигідніше, ніж винаймати квартиру у людей», — сказала Ольга.

За даними видання, реновація 11 квартир у Сілламяе коштувала майже 200 тис. євро, з яких близько 150 тис. виділила держава.

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Раніше повідомлялося, що у 53 місцевих громадах Естонії планується відремонтувати 243 квартири для українських біженців на суму майже 3,3 млн євро.

Нагадаємо, в Естонії українці оформили тимчасовий захист, який дозволяє проживати у країні, працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу. Українці отримують таку ж фінансову допомогу, як місцеві. Дехто зміг оформити тут пенсію, або компенсацію.

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