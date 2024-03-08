Соціальні виплати та оренда житла: Естонія передбачила чималі компенсації біженцям з України — Finance.ua

Соціальні виплати та оренда житла: Естонія передбачила чималі компенсації біженцям з України
В Естонії українці оформили тимчасовий захист, який дозволяє проживати у країні, працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу. Українці отримують таку ж фінансову допомогу, як місцеві. Дехто зміг оформити тут пенсію, або компенсацію.
Про це йдеться у матеріалі «Ранку Вдома».
Зараз в Естонії перебуває орієнтовно 80 000 українців. З тимчасовим захистом переселенці можуть вільно перебувати в країні, працевлаштуватися, навчатися та отримувати медичну допомогу.
«Ті, що отримали тимчасовий захист, користуються всіма правами та послугами, які мають жителі Естонії. Все це зберігається, включно з усіма соціальними виплатами. Особи, які отримують пенсію в Україні, подають клопотання на компенсацію різниці між українською та естонською пенсіями. До речі, народна пенсія в Естонії становить 330 євро на місяць. Тож часто українцям доплачують різницю, або оформляють естонську пенсію. Передбачена тут і батьківська компенсація. Якщо прибули батьки з дитиною віком до півтора року, вони можуть розраховувати на батьківську компенсацію, яка становить 750 євро. Окремо виплачують допомогу на старшу дитину», — пояснила голова конгресу українців в Естонії Віра Коник.
На початку вторгнення чимало естонців прихистили українців. Крім того, влада поселила біженців у готелях, хостелах чи навіть на кораблях. Зараз Естонія допомагає українцям з орендою житла. Зокрема, оплачують житло на перший час.
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Естонія намагається адаптувати переселенців. Зараз є чимало мовних курсів для дорослих. Діти в школі додатково вивчають естонську мову. Зазвичай мовні курси безплатні. Крім того, проводять спеціальні адаптаційні лекції, на яких розповідають, як усе влаштовано в країні. Курс короткий, але пройти його повинні усі біженці.
Крім того, різноманітні мовні курси також проводить й біржа праці. В Естонії вона називається «Каса по безробіттю». До слова, українські діти вільно навчаються в місцевих школах та вже встигли вивчити мову на побутовому рівні.
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