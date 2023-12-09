В Естонії підрахували, що внесок українських біженців в економіку переважає видатки на них — Finance.ua

В Естонії підрахували, що внесок українських біженців в економіку переважає видатки на них Сьогодні 05:12 — Світ

В Естонії підрахували, що внесок українських біженців в економіку переважає видатки на них

Внесок українських біженців в економіку Естонії у вигляді податків та споживання перевищує видатки на соціальні виплати та іншу фінансову допомогу.

Як передає естонський мовник ERR, про це повідомив головний економіст Bigbank Рауль Еаметс.

«Якщо порівнювати суми, які українські біженці отримують у вигляді соціальних виплат, то вони значно менші ніж те, що українці повертають естонській економіці у вигляді податків або в результаті споживчої діяльності», — зазначив Еаметс.

Читайте також Естонське Мінцифри розповіло деталі впровадження аналога української «Дії»

За його словами, суми соціальних виплат українцям згодом скорочуватимуться. Поки що багато з них працюють не за фахом. Опанувавши естонську мову відповідно до місцевого законодавства, вони зможуть обійняти високооплачувані посади, що допоможе здолати брак робочої сили, наприклад, у сферах освіти та охорони здоров’я.

«Більшість українських біженців іде працювати в обробну промисловість — це загалом властиво всім нашим клієнтам, оскільки йдеться про дуже великий сектор економіки. Далі в цьому рейтингу торгівля, адміністративна робота та обслуговування», — пояснила представниця естонської Каси з безробіття Катрін Лійваметс.

Читайте також Уряд Естонії схвалив використання заморожених активів рф для допомоги Україні

Як зазначається, потік українських біженців до Естонії від початку повномасштабного російського вторгнення значно скоротився. З лютого 2022 року до грудня 2023-го країна прийняла 153 322 українців. Скільки з них залишилися — невідомо. Більшість біженців — жінки, діти та пенсіонери, звідси й високі показники соціальних виплат: 251 мільйон євро з першого кварталу 2022 року до третього кварталу 2023-го.

Загалом роботу в Естонії знайшли 28 115 українців, середня зарплата — 1393 євро. Станом на 31 жовтня цього року в країні налічувалося 4112 безробітних громадян України. Це трохи більше ніж 8% від загальної кількості непрацевлаштованих жителів країни.

Читайте також В Естонії дали пів року для авто з номерами рф, щоб власники вивезли їх із країни

«Серед наших українських клієнтів працездатного віку приблизно 10−12% не мають трудового досвіду, тобто ніколи раніше на батьківщині не працювали. Це показує, що людина зробила зусилля: стала на облік, отримала необхідні поради і почала пошуки роботи. Слід відзначити, що більша частина зрештою знаходить робоче місце», — пояснила Лійваметс.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.