В Естонії дали пів року для авто з номерами рф, щоб власники вивезли їх із країни — Finance.ua

В Естонії дали пів року для авто з номерами рф, щоб власники вивезли їх із країни Вчора 17:43 — Світ

В Естонії дали пів року для авто з номерами рф, щоб власники вивезли їх із країни

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що власники транспортних засобів із російськими номерами мають пів року, щоб вивезти авто з країни.

Про це повідомляє Postimees.

За його словами, що в'їзд транспортних засобів із російськими номерами заборонено з 13 вересня.

«Однак щодо автомобілів із російськими номерними знаками, які вже перебувають в Естонії, ми не будемо вносити жодних змін до закону, а застосовуватимемо чинні правові норми», — сказав він.

Відтепер усі власники транспортних засобів з російськими номерами мають внести свій автомобіль в естонський реєстр протягом шести місяців, або перевезти його в росію. При цьому при вивезенні автомобіля потрібно сплатити податок і мито.

«Наприклад, у випадку з автомобілем вартістю 20 000 євро мито становитиме близько двох тисяч євро, а податок з обороту — 4 400 євро», — додав Ляенеметс.

Нагадаємо, Естонія, Литва та Латвія 13 вересня оголосили, що після роз’яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Таким чином у разі прибуття на кордон машини з номерами рф водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до росії, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше в Естонії запропонували перереєструвати автомобілі з російськими номерами, які перебувають у країні. Або такі авто пропонують конфіскувати. Але в уряді зазначають, що ще не вирішили, як бути з автомобілями з російською реєстрацією, що знаходяться на території країни, і розглядають різні варіанти.

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