Небажані туристи: які країни обмежили в'їзд для росіян — Finance.ua

Небажані туристи: які країни обмежили в'їзд для росіян Сьогодні 09:32 — Світ

Небажані туристи: які країни обмежили в'їзд для росіян

8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо трактування санкційного законодавства відносно рф, зокрема ввезення на територію Євросоюзу автівок, зареєстрованих в росії. Крім цього, заборона може торкатися й ввезення низки особистих речей. Тож, очевидно, що росіяни стають дедалі більш небажаними гостями в Європі.

Що росіяни більше не можуть ввозити в ЄС

Згідно з переліком, що зазначений у додатку XXI до статті З директиви ЄС 833/2014, спроба ввезення деяких особистих речей буде також розцінюватись як заборонений імпорт.

Так, серед речей, які росіянам відтепер не дозволяється ввозити на територію ЄС:

валізи, сумки та гаманці;

деякі предмети одягу та вироби зі шкіри та хутра;



косметичні засоби;



напівкоштовні та коштовні камені;



мобільні телефони, фотоапарати та ноутбуки.



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Єврокомісія зауважує, що ці предмети росіяни не можуть ввозити навіть тимчасово, коли їдуть з туристичною метою. А отже, працівники митних органів ЄС можуть конфіскувати зазначені речі на пропускних пунктах.

Що стосується автомобілів, то згідно з офіційною інформацією від російського посольства в Німеччині, у країні ще на початку літа 2023 року прикордонники почали конфіскувати автівки на російських номерах у громадян рф. Крім цього, тим, хто намагався ввезти автомобіль в особистих цілях чи з метою транзиту, може загрожувати кримінальна відповідальність через порушення законодавства.

В яких країнах обмежено в'їзд для росіян

Після припинення дії угоди про спрощений візовий режим рф з Євросоюзом, росіянам стало набагато важче в'їхати на територію ЄС. Адже це призвело до подорожчання візового збору з 35 до 80 євро для громадян країни-агресора та необхідності надання додаткових документів для в'їзду на територію ЄС, а відповідно й збільшення термінів оформлення віз.

Крім цього, низка країн взагалі припинила приймати російські документи для оформлення туристичних віз, зокрема це Польща, Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди.

Водночас 26 червня 2023 року влада Латвії ухвалила рішення про припинення прийому документів від росіян на візи усіх типів.

Що стосується безпосереднього в'їзду, то найсуворіші обмеження діють у Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії. Так, громадяни рф не можуть потрапити до зазначених країн авіасполученням та через морські порти. При цьому перетнути кордон у зазначений спосіб не допоможе навіть наявність Шенгенської візи.

Окреме невдоволення російськими туристами фіксується в Таїланді та на Балі. Там почастішали випадки арештів та депортацій. Крім того, що громадяни країни-агресора масово порушують закони та правила, їх присутність обурює місцеве населення, адже у містах ростуть ціни на купівлю та оренду нерухомості. Крім цього, росіяни забирають у місцевих робочі місця, відкриваючи сервіси та заклади «для своїх» та працюючи нелегально, через оформлення документів на третіх осіб.

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