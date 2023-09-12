Велика Британія заборонила транзитні пересадки для росіян у своїх аеропортах — Finance.ua

Велика Британія заборонила транзитні пересадки для росіян у своїх аеропортах
Велика Британія заборонила громадянам рф здійснювати транзитні пересадки в аеропортах країни без діючої британської візи.
Відповідне рішення оприлюднили на офіційному сайті уряду країни.
Нові правила набирають чинності 6 жовтня. До цієї дати безвізовий транзит буде збережено лише для тих росіян, які встигли придбати квитки до 00:01 8 вересня 2023 року. До цього року російські громадяни могли здійснювати пересадки в аеропортах Великої Британії без візи, якщо не виходили із транзитної зони аеропорту.
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Зокрема, це правило діяло в аеропортах Манчестера, лондонських аеропортах «Хітроу» та «Ґатвік».
Візу просили тільки коли пасажир мав повторно проходити паспортний контроль при пересадці, наприклад, в аеропорту «Лутон» та деяких інших.
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За новими правилами, безвізовий транзит у Великій Британії стане недоступним для російських громадян, незалежно від того, виходять вони з транзитної зони чи ні. Винятком стануть власники віз чи посвідок на проживання в Австралії, Канаді, Новій Зеландії чи США.
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