Єврокомісія видала інструкцію, як розпізнавати компанії, що обходять санкції проти росії — Finance.ua

Єврокомісія видала інструкцію, як розпізнавати компанії, що обходять санкції проти росії Сьогодні 14:39 — Фондовий ринок

Єврокомісія видала інструкцію, як розпізнавати компанії, що обходять санкції проти росії, Фото: slovoidilo.ua

Європейська комісія видала інструкцію для компаній-експортерів, як перевіряти ділових партнерів на обхід ними санкцій проти росії.

Інструкція опублікована на сайті ЄК.

«Це практичне керівництво допоможе експортерам ЄС виявити тривожні сигнали та знизити ризик ухилення від санкцій», — прокоментувала Мейрід МакГіннес, єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу.

Інструкція вказує, що мають робити європейські експортери під час комплексної перевірки своїх торгових операцій, щоб не порушити санкції ЄС.

Наголошується, що законодавство ЄС зобов’язує компанії виявляти належну обачність при торгівлі з третіми країнами, щоб гарантувати, що їхні ділові партнери не обходять санкцій Євросоюзу.

Інструкція включає список індикаторів, які можуть свідчити, що нові торгові партнери, ймовірно, обходять санкції ЄС.

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Експортерам радять звертати увагу на такі індикатори, як складний маршрут транспортування товару, нетипова документація, складна схема оплати тощо.

«Санкції ЄС реально впливають на здатність росії вести війну, і тому росія відчайдушно шукає способи їх обійти. Шляхи, на які йде росія, щоб обійти наші обмеження, стають дедалі складнішими та непрозорішими», — пояснили в Єврокомісії причину укладання інструкції.

Економічна Правда За матеріалами:

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