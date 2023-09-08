Єврокомісія видала інструкцію, як розпізнавати компанії, що обходять санкції проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Єврокомісія видала інструкцію, як розпізнавати компанії, що обходять санкції проти росії

Фондовий ринок
65
Єврокомісія видала інструкцію, як розпізнавати компанії, що обходять санкції проти росії
Єврокомісія видала інструкцію, як розпізнавати компанії, що обходять санкції проти росії, Фото: slovoidilo.ua
Європейська комісія видала інструкцію для компаній-експортерів, як перевіряти ділових партнерів на обхід ними санкцій проти росії.
Інструкція опублікована на сайті ЄК.
«Це практичне керівництво допоможе експортерам ЄС виявити тривожні сигнали та знизити ризик ухилення від санкцій», — прокоментувала Мейрід МакГіннес, єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу.
Інструкція вказує, що мають робити європейські експортери під час комплексної перевірки своїх торгових операцій, щоб не порушити санкції ЄС.
Читайте також
Наголошується, що законодавство ЄС зобов’язує компанії виявляти належну обачність при торгівлі з третіми країнами, щоб гарантувати, що їхні ділові партнери не обходять санкцій Євросоюзу.
Інструкція включає список індикаторів, які можуть свідчити, що нові торгові партнери, ймовірно, обходять санкції ЄС.
Читайте також
Експортерам радять звертати увагу на такі індикатори, як складний маршрут транспортування товару, нетипова документація, складна схема оплати тощо.
«Санкції ЄС реально впливають на здатність росії вести війну, і тому росія відчайдушно шукає способи їх обійти. Шляхи, на які йде росія, щоб обійти наші обмеження, стають дедалі складнішими та непрозорішими», — пояснили в Єврокомісії причину укладання інструкції.

Компанії, що «перефарбували» свої бренди та лишилися в росії

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.