США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями — Finance.ua

США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 120 російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Під обмеження потрапив 121 літак.
Про це повідомило Міністерство торгівлі США, повідомляє Moscow Times.
Під санкції потрапили:
- Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;
- Один Airbus A320 авіакомпанії «Меридіан»;
- Два Gulfstream — G550 і G650 «Північно-Заходу»;
- Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;
- Airbus A319 компанії RusJet.
Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев’яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки «Меридіана» продовжують виконувати рейси росією, а також у Туреччину та Азербайджан.
Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший — із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.
Також Мінторг США додав до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:
- «Аерофлот»;
- «Победа»;
- S7 Airlines;
- Norwind;
- Nordstar;
- «Уральські авіалінії»;
- Utair;
- «Ямал»;
- Smartavia.
Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.
Також уточнюють, що в разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.
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