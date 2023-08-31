США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями — Finance.ua

США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 120 російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Під обмеження потрапив 121 літак.

Про це повідомило Міністерство торгівлі США, повідомляє Moscow Times.

Під санкції потрапили:

Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;

Один Airbus A320 авіакомпанії «Меридіан»;

Два Gulfstream — G550 і G650 «Північно-Заходу»;

Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;

Airbus A319 компанії RusJet.

Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев’яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки «Меридіана» продовжують виконувати рейси росією, а також у Туреччину та Азербайджан.

Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший — із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.

Також Мінторг США додав до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:

«Аерофлот»;

«Победа»;

S7 Airlines;

Norwind;

Nordstar;

«Уральські авіалінії»;

Utair;

«Ямал»;

Smartavia.

Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.

Також уточнюють, що в разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.

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