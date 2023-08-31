США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями

Фондовий ринок
0
США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями
США ввели санкції проти російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями
Сполучені Штати Америки ввели санкції проти 120 російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. Під обмеження потрапив 121 літак.
Про це повідомило Міністерство торгівлі США, повідомляє Moscow Times.
Під санкції потрапили:
  • Три бізнес-джети Gulfstream Aerospace G450;
  • Один Airbus A320 авіакомпанії «Меридіан»;
  • Два Gulfstream — G550 і G650 «Північно-Заходу»;
  • Один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia;
  • Airbus A319 компанії RusJet.
Видання з посиланням на сервіс Flightradar повідомляє, що з дев’яти бізнес-джетів, які потрапили під санкції, тільки два літаки «Меридіана» продовжують виконувати рейси росією, а також у Туреччину та Азербайджан.
Ще один Gulfstream не літав із вересня минулого року, а інший — із червня 2023-го. Літаки інших операторів нещодавно припинили польоти.
Також Мінторг США додав до переліку нові літаки російських магістральних авіакомпаній. Йдеться про ще 117 літаків, їх експлуатують наступні авіакомпанії:
  • «Аерофлот»;
  • «Победа»;
  • S7 Airlines;
  • Norwind;
  • Nordstar;
  • «Уральські авіалінії»;
  • Utair;
  • «Ямал»;
  • Smartavia.
Загалом у списку санкцій Мінторгу США тепер значаться 297 літаків російських компаній, включно з двома бізнес-джетами олігарха Романа Абрамовича.
Також уточнюють, що в разі виявлення польотів за кордон на підсанкційних повітряних суднах американське законодавство наділяє правоохоронні органи США правом у судовому порядку конфіскувати літаки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.