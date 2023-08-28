Боррель розповів про вплив санкцій на економіку рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Боррель розповів про вплив санкцій на економіку рф

Світ
122
Боррель розповів про вплив санкцій на економіку рф
Боррель розповів про вплив санкцій на економіку рф
Глава дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель заявив, що за рік європейські санкції обмежили політичні та економічні можливості росії, викликавши фінансову напругу та обмеживши країну від ключових ринків, внаслідок чого кремль збільшив витрати на торгівлю і значно погіршився промисловий потенціал.
Як повідомляє пресслужба ЄС, Боррель зазначив, що з початку вторгнення в Україну ЄС запровадив уже 11 пакетів санкцій проти росії. Крім цього, Євросоюз наклав заборону на поїздки та заморозив активи понад 1500 осіб та близько 250 організацій з росії.
Читайте також
«Щоб зупинити війну, нам потрібно триматися курсу», — наголосив Боррель.
За словами голови дипломатії ЄС, російська економіка скоротилася у 2022 році на 2,1%. Зокрема, виробництво автомобілів — на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року, іншого транспортного обладнання — на 13%, виробництво комп’ютерів, електроніки та оптики — на 8%.
Місце для вашої реклами
До того ж роздрібна торгівля до впала на 10%, а оптова — на 17%.
Боррель наголосив, що порівняно з 2021, у 2022 році вже було припинено 58% загального імпорту ЄС із росії: імпорт енергетичних товарів скоротився майже на 60%, у тому числі відчутно впали залізо, сталь, дорогоцінні метали та деревина. Для першого кварталу 2023 року цей показник становить понад 75%, тоді як імпорт енергетичних товарів знизився на 80%.
Читайте також
За оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), загальні доходи рф від продажу нафти впали на 27% порівняно з минулим.
Загальний експорт товарів ЄС, за словами Борреля, був на 52% нижчим за середньорічний показник до початку вторгнення в 2022 році. Водночас, експорт європейських товарів подвійного призначення та передових технологій, необхідних росії для виробництва зброї для війни проти України, впав на 78% у 2022 році порівняно з 2019−2021 роками.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.