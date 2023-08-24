Лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку — дослідження KSE Сьогодні 14:01

Лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку — дослідження KSE

Якщо від початку повномасштабного вторгнення відсоток компаній, які згортають операції в росії, активно зростав до весни 2022 року, то протягом останніх 11 місяців співвідношення тих, хто йде чи залишається, практично не змінюється.

Про це свідчать результати моніторингу KSE Institute у рамках проєкту «Самосанкції / LeaveRussia» щодо впливу виходу іноземного бізнесу на економіку рф.

Загалом станом на сьогодні 265 (7,8% від загального числа записів в базі KSE або 17,8% від компаній, які отримували дохід в росії в 2022 році) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у росії. Також 1223 (36,1% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Проте 1377 (40,7% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 519 (15,3% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в росію та продовжують вичікувати.

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Водночас на початку серпня путін підписав низку законів, зокрема щодо блокування коштів іноземних компаній, які перебувають під санкціями рф, встановлення податку 10% на надприбутки для великих компаній, а також закон, що спрощує передачу економічно значущих компаній під юрисдикцію росії.

Згідно з даними моніторингу, 265 міжнародних компаній, що повністю залишили ринок росії, у 2021 році забезпечували щонайменше 424,4 тис. робочих місць, їхній річний дохід складав $63,4 млрд, капітал оцінювався у $33,2 млрд, тоді як вартість активів цих компаній сягала $59,7 млрд.

Міжнародні компанії, які оголосили про повний вихід з росії, мали 293,2 тис чоловік персоналу, $56,8 млрд річного доходу, $23,3 млрд капіталу та $28 млрд активів. Іноземні бізнеси, що призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 103,8 тис. осіб персоналу, річний дохід у розмірі $29,6 млрд, $37,9 млрд капіталу і $99,6 млрд активів.

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