0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5 найкрасивіших зимових пляжів світу

Світ
59
Пляж Чармут у Великій Британії
Пляж Чармут у Великій Британії
Морське узбережжя красиве не лише у теплу пору року, коли гаряче сонце так і манить пірнути у бірюзову воду. Взимку пляжі не менш вражають, просто їхня краса зовсім інша. Засніжені береги, високі хвилі, скелі, тумани та майже повна відсутність людей створюють пейзажі, які не побачиш влітку.
Туристичний путівник Lonely Planet розповів про 5 найкрасивіших зимових пляжів світу, які вражають з першого погляду.

Які пляжі варто відвідати саме взимку

1. Пляж Чармут, Дорсет, Велика Британія

Цей пляж на Юрському узбережжі Англії найкраще підійде для любителів історії, адже славиться великою кількістю скам’янілостей.
Люди з усієї країни приїжджають сюди, щоб знайти доісторичну реліквію.

2. Пляж Квалвіка, Лофотенські острови, Норвегія

На пляжі Квалвіка здається наче ви потрапили на край світу. Це не просто так, адже щоб дістатися цього віддаленого місця слід пройти 4 кілометри через гору Рітен.
Дорогою мандрівники можуть побачити овець, які пасуться на тлі скель. Йти слід обережно, адже стежка може бути мокрою і слизькою.
Вид на безлюдний пляж, який відкривається з гори, перехоплює подих. Найбільше вражає контраст між стрімкими скелями і бірюзовим океаном.
Пляж Квалвіка у Норвегії
Пляж Квалвіка у Норвегії, Фото: Shutterstock

3. Пляж Рейнісф’яра, Вік, Ісландія

Цей відокремлений та надзвичайно красивий пляж з чорним вулканічним піском часто називають одним з найнебезпечніших у світі. Усе тому, що тут раптово виникають потужні хвилі, які можуть затягнути туристів з берега в океан.
Пляж Рейнісф’яра оточений шпилями-скелями, які, за легендою, є сплячими тролями.
Через неймовірну красу це місце не раз ставало знімальним майданчиком для популярних фільмів і серіалів, зокрема «Гри Престолів».
Пляж Рейнісф’яра в Ісландії
Пляж Рейнісф’яра в Ісландії, Фото: Depositphotos

4. Plage de la Conche des Baleines, Іль-де-Ре, Франція

Цей пляж на острові Іль-де-Ре найкраще підходить для споглядання зимового заходу сонця.
Іль-де-Ре — це ідеальне втілення південної Франції з побіленими будівлями, теракотовими дахами та спокійною атмосферою.
У липні та серпні тут багато людей, а тому важко знайти місце для проживання. Однак взимку атмосфера на острові змінюється — природа затихає і стає особливо красивою.

5. Пляж Хот-Вотер, півострів Коромандел, Нова Зеландія

Пляж Хот-Вотер — одне з небагатьох місць, де можна зануритися у теплий природний басейн посеред зими. Навіть у -15 градусів з-під землі б’є гаряча термальна вода.
Туристи й місцеві приходять сюди з лопатами, щоб викопати у піску власний гарячий басейн. Однак ця розвага доступна лише після відпливу.
За матеріалами:
Телеканал 24
Подорожі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems