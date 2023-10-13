Уряд Естонії схвалив використання заморожених активів рф для допомоги Україні — Finance.ua

Уряд Естонії схвалив використання заморожених активів рф для допомоги Україні Сьогодні 11:24 — Світ

Уряд Естонії схвалив використання заморожених активів рф для допомоги Україні

Уряд Естонії 12 жовтня схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів. Це необхідно для допомоги Україні.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Уряд схвалив і направить до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає, серед іншого, внутрішні правила використання заморожених в Естонії активів осіб, які перебувають під санкціями, для відшкодування шкоди від війни, завданої Україні.

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Згідно із законопроєктом, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенції та повноваження установ зі здійснення та нагляду за санкціями були більш чіткими та ефективними. На думку прем'єр-міністра Каї Каллас, дуже важливо підняти ціну агресії для росії.

«Ми повинні знайти способи притягнути росію до фінансової відповідальності за шкоду, завдану Україні. Законопроєкт, який ми з урядом спрямували до парламенту, дає змогу використовувати заморожені активи санкціонованих осіб в Естонії для компенсації військової шкоди в Україні. Ми повинні бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. росія повинна компенсувати Україні всю заподіяну війною шкоду», — заявила Каллас.

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Міністр закордонних справ Маргус Цахкна також підтримав ініціативу Естонії щодо використання заморожених російських активів. Він сказав, що гроші на компенсацію шкоди, заподіяної росією Україні, не повинні надходити тільки від платників податків інших країн.

Глава МЗС пояснив, що згідно із законопроектом, заморожені активи росії залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитки від війни. Для застосування цього механізму необхідна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

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В Естонії на момент розроблення законопроєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму близько 38 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Україна разом з партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи рф зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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