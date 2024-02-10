Естонія виплатить українцям фінансову допомогу: хто та як може отримати субсидію — Finance.ua

Естонія виплатить українцям фінансову допомогу: хто та як може отримати субсидію Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Естонія виплатить українцям фінансову допомогу: хто та як може отримати субсидію

Фінансову виплату від можуть отримати домогосподарства в Україні, які постраждали від повномасштабного вторгнення рф. Допомогу надасть Естонська рада в справах біженців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Виплати здійснюють у межах «Програми екстреної підтримки засобів до існування». Сума виплат варіюється від 23 500 до 33 000 гривень залежно від діяльності.

Претендувати на допомогу можуть мешканці таких громад:

Широківської та Новомиколаївської Запорізької області;

Березнегуватської та Казанківської Миколаївської області;

Шевченківської та Слобожанської, що в Харківській області.

Громадяни зможуть отримати субсидії на започаткування або відновлення таких видів господарської діяльності:

тваринництво;

виробництво молочної продукції;

птахівництво;

городництво;

бджолярство тощо.

Як отримати допомогу

до 29 лютого 2024 року. Її вивчать спеціалісти Ради, які можуть затребувати додаткову інформацію. Лист про це надійде заявнику на електронну пошту, зазначену в онлайн-формі. Необхідно подати заявку на участь у програмі за посиланням . Її вивчать спеціалісти Ради, які можуть затребувати додаткову інформацію. Лист про це надійде заявнику на електронну пошту, зазначену в онлайн-формі.

Довідка Finance.ua:

Лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024−2027 роки.

в рамках програми Ukraine Facility на 2024−2027 роки. Депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.



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