Естонія виплатить українцям фінансову допомогу: хто та як може отримати субсидію — Finance.ua
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Естонія виплатить українцям фінансову допомогу: хто та як може отримати субсидію

Особисті фінанси
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Естонія виплатить українцям фінансову допомогу: хто та як може отримати субсидію
Естонія виплатить українцям фінансову допомогу: хто та як може отримати субсидію
Фінансову виплату від можуть отримати домогосподарства в Україні, які постраждали від повномасштабного вторгнення рф. Допомогу надасть Естонська рада в справах біженців.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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Виплати здійснюють у межах «Програми екстреної підтримки засобів до існування». Сума виплат варіюється від 23 500 до 33 000 гривень залежно від діяльності.
Претендувати на допомогу можуть мешканці таких громад:
  • Широківської та Новомиколаївської Запорізької області;
  • Березнегуватської та Казанківської Миколаївської області;
  • Шевченківської та Слобожанської, що в Харківській області.
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Громадяни зможуть отримати субсидії на започаткування або відновлення таких видів господарської діяльності:
  • тваринництво;
  • виробництво молочної продукції;
  • птахівництво;
  • городництво;
  • бджолярство тощо.

Як отримати допомогу

Необхідно подати заявку на участь у програмі за посиланням до 29 лютого 2024 року. Її вивчать спеціалісти Ради, які можуть затребувати додаткову інформацію. Лист про це надійде заявнику на електронну пошту, зазначену в онлайн-формі.

Довідка Finance.ua:

  • Лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024−2027 роки.
  • Депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет на 2024 рік. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.
За матеріалами:
Finance.ua
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