27 лідерів домовилися про додатковий €50-мільярдний пакет допомоги Україні — Finance.ua

27 лідерів домовилися про додатковий €50-мільярдний пакет допомоги Україні Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

27 лідерів домовилися про додатковий €50-мільярдний пакет допомоги Україні

Всі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет допомоги Україні на €50 млрд у рамках бюджету ЄС.

Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель.

«Таке рішення забезпечить стабільне, довгострокове та передбачуване фінансування України. «ЄС бере на себе лідерство та відповідальність щодо підтримки України. Ми знаємо, що поставлено на карту», — сказав Шарль Мішель.

Нагадаємо, у Брюсселі розпочалося спеціальне засідання Європейської ради за участю глав держав та урядів країн-членів Євросоюзу з метою пошуку компромісу та ухвалення одностайного рішення про створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро для підтримки України протягом 2024−2027 років.

В свою чергу, прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль додав: «Ukraine Facility — це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту. Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції. Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу».

Довідка Finance.ua:

у грудні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті Євросоюзу у Брюсселі наклав вето на допомогу Україні у вигляді 50 млрд євро від Європейського Союзу;

водночас, президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що Євросоюз має інструменти для гарантування надання допомоги Україні.

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