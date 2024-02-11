Декрет та декретні виплати у 2024 році — Finance.ua

Декрет та декретні виплати у 2024 році Сьогодні 20:41 — Особисті фінанси

Декрет та декретні виплати у 2024 році

Українки мають право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, протягом якої вони отримуватимуть допомогу. Це стосується як працевлаштованих, так і безробітних жінок.

Терміни відпустки

Термін декретної відпустки становить 126 днів — 70 календарних днів до пологів та 56 днів після.

Якщо пологи були ускладненими або ж у сім'ї народилися двоє чи більше дітей, тривалість післяпологової відпустки збільшується до 70 днів і загальна тривалість відпустки становитиме 140 календарних днів.

Жінки, віднесені до 1−3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на 180 днів відпустки (90 днів до пологів та 90 днів після).

Окремо потрібно розуміти, що протягом названих термінів жінки будуть отримувати декретні виплати. Натомість відпустку по догляду за дитиною до трьох (чи шести років) оплачувати не будуть ні Пенсійний фонд, ні роботодавець. Але робоче місце за жінкою зобов’язані зберегти.

Розмір декретних виплат

Щодо розміру декретних виплат, то працевлаштовані жінки отримують 100% середньої заробітної плати. Ці кошти виплачує Пенсійний фонд протягом усього терміну відпустки. Підставою для призначення такої допомоги є листок непрацездатності (е-лікарняний), сформований на підставі медичного висновку та відкритий медзакладом, у якому жінка перебуває на обліку.

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Жінки, які не працюють і не перебувають на обліку в Центрі зайнятості, у 2024 році отримуватимуть 25% від розміру прожиткового мінімуму, тобто 757 грн щомісячно.

До того ж допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами зможуть отримати жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування

Серед них такі категорії:

ті, кого звільнили з роботи через ліквідацію підприємства — отримають 100% середньомісячного доходу;

безробітні жінки, які зареєструвалися у Центрі зайнятості - 100% мінімального розміру допомоги з безробіття;

жінки-військовослужбовці Збройних сил, Держприкордонслужби, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, інших військових формувань — 100% грошового забезпечення;

студентки закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти — виплати у розмірі місячної стипендії.

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