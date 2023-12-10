Пільги працюючих жінок з дітьми до трьох років: розʼяснення від ДПС — Finance.ua
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Пільги працюючих жінок з дітьми до трьох років: розʼяснення від ДПС

Особисті фінанси
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Пільги працюючих жінок з дітьми до трьох років: розʼяснення від ДПС
Пільги працюючих жінок з дітьми до трьох років: розʼяснення від ДПС
Плануєте або вже маєте трудові відносини з вагітними жінками та працівниками, які виховують дітей до 14 років? ДПС у Львівській області розповідає, в яких випадках їм не можна відмовляти у працевлаштуванні, які відпустки й пільги ви маєте їм надавати та про інші важливі нюанси.
Уявімо, що на ваші вакансії відгукнулися вагітна жінка, мати дітей до 3 років, одинока мати дитини до 14 років або дитини з інвалідністю, а також особа, яка виховує дитину до 14 років без матері. Жоден із цих випадків не може бути відмовою у прийнятті на роботу. Маєте інші поважні причини? Обґрунтуйте їх у письмовій формі й пам’ятайте, що ваше рішення можуть оскаржити в суді.
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З цих самих причин забороняється знижувати працівникам заробітну плату.
Якщо працівниця вагітна або має дітей до 3 років і не може виконувати свої обов’язки, ви маєте перевести її на легшу й безпечнішу роботу, знизити норму виробітку зі збереженням середньої зарплати.
Також вам заборонено вимагати від неї працювати вночі (з 10 години вечора до 6 години ранку), у понаднормові години та вихідні або їздити у відрядження. Якщо жінка має трохи старших дітей — від 3 до 14 років або доглядає дитину з інвалідністю, за бажанням вона може працювати понаднормово чи їздити у відрядження. Ці самі вимоги поширюються на працівників, які виховують малолітніх дітей без матері.
Відпустки, які надаються вагітним жінкам і працівникам із дітьми:
  • оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини;
  • відпустка для догляду за дитиною;
  • відпустка працівникам, які всиновили дитину (дітей);
  • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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