Пільги працюючих жінок з дітьми до трьох років: розʼяснення від ДПС — Finance.ua

Пільги працюючих жінок з дітьми до трьох років: розʼяснення від ДПС Сьогодні 15:11 — Особисті фінанси

Пільги працюючих жінок з дітьми до трьох років: розʼяснення від ДПС

Плануєте або вже маєте трудові відносини з вагітними жінками та працівниками, які виховують дітей до 14 років? ДПС у Львівській області розповідає , в яких випадках їм не можна відмовляти у працевлаштуванні, які відпустки й пільги ви маєте їм надавати та про інші важливі нюанси.

Уявімо, що на ваші вакансії відгукнулися вагітна жінка, мати дітей до 3 років, одинока мати дитини до 14 років або дитини з інвалідністю, а також особа, яка виховує дитину до 14 років без матері. Жоден із цих випадків не може бути відмовою у прийнятті на роботу. Маєте інші поважні причини? Обґрунтуйте їх у письмовій формі й пам’ятайте, що ваше рішення можуть оскаржити в суді.

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З цих самих причин забороняється знижувати працівникам заробітну плату.

Якщо працівниця вагітна або має дітей до 3 років і не може виконувати свої обов’язки, ви маєте перевести її на легшу й безпечнішу роботу, знизити норму виробітку зі збереженням середньої зарплати.

Також вам заборонено вимагати від неї працювати вночі (з 10 години вечора до 6 години ранку), у понаднормові години та вихідні або їздити у відрядження. Якщо жінка має трохи старших дітей — від 3 до 14 років або доглядає дитину з інвалідністю, за бажанням вона може працювати понаднормово чи їздити у відрядження. Ці самі вимоги поширюються на працівників, які виховують малолітніх дітей без матері.

Відпустки, які надаються вагітним жінкам і працівникам із дітьми:

оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини;

відпустка для догляду за дитиною;

відпустка працівникам, які всиновили дитину (дітей);

додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи, А I групи.

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