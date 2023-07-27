Жінки в Україні йтимуть по-новому у декретну відпустку — Finance.ua
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Жінки в Україні йтимуть по-новому у декретну відпустку

Казна та Політика
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Жінки в Україні йтимуть по-новому у декретну відпустку
Жінки в Україні йтимуть по-новому у декретну відпустку
Вагітні жінки в Україні тепер самі вирішуватимуть, коли їм піти у декретну відпустку. Так, 26 липня президент України підписав ухвалений законопроект № 9271.
Новий закон дозволяє вагітним жінкам, які працюють, за бажанням йти у відпустку пізніше ніж за 70 днів до пологів.
Закон визначає право працюючих жінок у разі відсутності медичних протипоказань за власним бажанням починати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів. А фактично — працювати до самих пологів.
При цьому загальна тривалість відпустки не зміниться. Для прикладу: жінка зможе використовувати 10 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 116 днів після, а загальна тривалість відпустки залишиться незмінною — 126 днів.
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У пояснювальній записці зазначається, що такий підхід враховує позиції та інтереси тих жінок, вагітність яких протікає без ускладнень і хочуть продовжувати працювати до пологів, а після народження дитини мати більше часу для відновлення.
До ухвалення цього Закону вагітних жінок обов’язково відправляли у відпустку і вони не могли приймати рішення самостійно.

Декретна відпустка у різних країнах світу

Цікаво, що лише у двох країнах світу жінкам не оплачують декретну відпустку: це США та Папуа Нова Гвінея.
  • В Австралії декретна відпустка молодим мамам не надається і робоче місце не зберігається. Надання відпустки для догляду за дитиною та її оплата може бути лише жестом доброї волі з боку роботодавця.
  • У Таїланді на декретну відпустку мають право лише мами. Триває вона лише 3 календарні місяці, і лише протягом 1,5 місяця гарантується збереження зарплати.
  • А ось в Ісландії частка чоловіків, які доглядають своїх дітей, становить 90%. Згідно з ісландським законодавством, чоловік, у якого народилася дитина, може отримати відпустку на 3 місяці нарівні з жінкою.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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