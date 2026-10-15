З 23 жовтня банки будуть стягувати борги по-новому (деталі)

В Україні з 23 жовтня поточного року змінюються правила стягнення боргів.

Виконавче провадження переводять у цифровий формат із максимальним доступом до фінансових даних та рахунків боржників.

Про це свідчать положення закону № 4833-IX , який набирає чинності 23 жовтня поточного року, передають Українські Новини.

На початку квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14005, після чого він був підписаний Президентом і опублікований. Він набирає чинності через 6 місяців після публікації — тобто з 23 жовтня 2026 року.

Головна мета закону

Цифровізація процесу стягнення боргів, мінімізація людського фактора та автоматизація рутинних процедур. Документ ухвалено в межах виконання Плану України для програми фінансової допомоги від ЄС (Ukraine Facility).

Що передбачено

Документом передбачає, що усі банки зобов’язані інтегруватися з Автоматизованою системою виконавчого провадження (АСВП).

Виконавці у свою чергу отримують швидкий доступ до інформації про наявність рахунків, електронних гаманців, рух коштів, призначення платежів та навіть вміст банківських сейфів боржника.

Закон зобов’язує виконавця регулярно перевіряти майновий стан боржника

банківські рахунки — не рідше ніж раз на 2 тижні,

нерухомість чи авто — не рідше ніж раз на 3 місяці.

Банки зобов’язані повідомляти виконавчу службу про відкриття боржником нових рахунків у той самий день.

Але, навіть за умови повного арешту рахунку, боржник зберігає гарантоване право користуватися грошима на суму до 2 мінімальних заробітних плат на місяць для забезпечення життєдіяльності.

Довідка: мінімальна зарплата на сьогодні складає 8 647 гривень, а проєкт держбюджету на наступний передбачає її зростання до 9 546 гривень.

Якщо у заяві стягувача вказані рахунки боржника, то передбачається, що виконавець накладає арешт одразу під час відкриття провадження через оновлену Автоматизовану систему виконавчого провадження. А щойно сума боргу повністю надходить на рахунок виконавчої служби, АСВП автоматично формує електронне повідомлення. Обмеження, блокування рахунків та виключення з Єдиного реєстру боржників (ЄРБ) відбуваються автоматично й не пізніше наступного дня, без потреби просити виконавця робити цевручну.

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Синхронізація Єдиного реєстру боржників із базами нотаріату, МВС та іншими державними реєстрами перекриває можливість швидко продати чи «переписати» майно (квартиру, авто тощо) на родичів. Будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо відчуження чи застави майна особи з реєстру блокуються автоматично.

Варто зауважити, що раніше забрати єдину квартиру чи будинок за борги могли, якщо сума перевищувала 20 мінімальних зарплат.

Новий закон збільшив цей поріг до 50 мінімальних заробітних плат. Відповідно, стягнути єдине житло за дрібні борги не зможуть.

Щодо військовослужбовців

Стосовно стягнення боргів з військовослужбовців, то буде заборонено примусово реалізовувати єдине житло під час дії воєнного стану та протягом 1 року після його завершення (за відповідною заявою).

Знімаються арешти з коштів у провадженнях про борги за ЖКП для громадян, які проживають на ТОТ або в зонах активних бойових дій.