Допомога для сімей з дітьми: які виплати можна оформити в «Дії» — Finance.ua

Допомога для сімей з дітьми: які виплати можна оформити в «Дії» Сьогодні 08:37 — Особисті фінанси

Допомога для сімей з дітьми: які виплати можна оформити в «Дії»

В Україні сім'ї мають право на грошову допомогу та виплати від держави. На порталі «Дія» можна оформити чотири таких виплати.

Як йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, оформлення допомоги в онлайн форматі було зроблено з метою підтримки сімей з дітьми та цифровізації виплат соціальної допомоги. Ці грошові допомоги не є додатковими нарахуваннями.

«Раніше для отримання цих послуг людям доводилося збирати велику кількість документів та відвідувати органи соціального захисту населення. Однак зараз, таку допомогу можна оформити дистанційно, не виходячи з дому», — пояснюють на сайті.

Яка соціальна допомога доступна у «Дії»

Йдеться про такі види допомоги:

Як скористатись послугами

Щоб скористатись такою можливістю, громадянам потрібно:

авторизуватись на порталі Дія;

перейти в меню Послуги, обрати опцію Заява на призначення допомоги;

заповнити необхідні відомості, сформувати заяву та декларацію;

підписати електронним підписом чи Дія.Підпис.

Розгляд заяви та призначення виплати триває 10 днів з моменту звернення. Про результат звернення можна дізнатись в особистому кабінеті користувача на порталі Дія або в електронній пошті.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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