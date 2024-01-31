Допомога для сімей з дітьми: які виплати можна оформити в «Дії» — Finance.ua

Допомога для сімей з дітьми: які виплати можна оформити в «Дії»
В Україні сім'ї мають право на грошову допомогу та виплати від держави. На порталі «Дія» можна оформити чотири таких виплати.
Як йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, оформлення допомоги в онлайн форматі було зроблено з метою підтримки сімей з дітьми та цифровізації виплат соціальної допомоги. Ці грошові допомоги не є додатковими нарахуваннями.
«Раніше для отримання цих послуг людям доводилося збирати велику кількість документів та відвідувати органи соціального захисту населення. Однак зараз, таку допомогу можна оформити дистанційно, не виходячи з дому», — пояснюють на сайті.
Яка соціальна допомога доступна у «Дії»
Йдеться про такі види допомоги:
- допомога при усиновленні дитини — для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, — для батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника, який доглядає за дитиною;
- допомога людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності;
- допомога на дитину одинокій матері або батьку — для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.
Як скористатись послугами
Щоб скористатись такою можливістю, громадянам потрібно:
- авторизуватись на порталі Дія;
- перейти в меню Послуги, обрати опцію Заява на призначення допомоги;
- заповнити необхідні відомості, сформувати заяву та декларацію;
- підписати електронним підписом чи Дія.Підпис.
Розгляд заяви та призначення виплати триває 10 днів з моменту звернення. Про результат звернення можна дізнатись в особистому кабінеті користувача на порталі Дія або в електронній пошті.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
Отримати гроші швидко 💸
Поділитися новиною