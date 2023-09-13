Естонія має намір першою в ЄС легалізувати конфіскацію активів рф для відбудови України — Finance.ua

Естонія має намір першою в ЄС легалізувати конфіскацію активів рф для відбудови України Сьогодні 17:23 — Світ

Естонія має намір першою в ЄС легалізувати конфіскацію активів рф для відбудови України

Влада Естонії планує першою у Європейському Союзі цього року дозволити конфіскацію пов’язаних із кремлем активів для відбудови України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, уряд схвалить законопроєкт за два тижні, перш ніж передати його до парламенту.

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Відомо, що ініціатива щодо конфіскації російських активів розробляється в Естонії з грудня минулого року і може вплинути на фінансові активи російського бізнесу в країні, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 37 мільйонів доларів.

Передбачається, що міжнародний реєстр збитків України буде використовуватися як основа для експропріації санкційних активів.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила , що прикордонним країнам необхідно запровадити спільне ембарго на торгівлю з рф, додавши, що ключовою у цьому питанні є Фінляндія.

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