В Естонії хочуть заборонити громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах — Finance.ua
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В Естонії хочуть заборонити громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах

Світ
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В Естонії хочуть заборонити громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах
В Естонії хочуть заборонити громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах
Мін'юст Естонії підготував законопроєкт, який забороняє мешканцям країни з російським громадянством голосувати на місцевих виборах.
Про це повідомляє ERR.
«Міністерство юстиції підготувало законопроєкт, який у разі набуття чинності обмежить право громадян держав-агресорів голосувати на місцевих виборах в Естонії», — йдеться у повідомленні.
Аналогічні обмеження діятимуть і для осіб із громадянством білорусі.
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У проєкті вказується, що Естонська держава «не може забезпечити свободу громадян росії від впливу країни їхнього громадянства».
Заявленою метою законопроєкту, який вносить зміни до існуючого законодавства, є тимчасове обмеження виборчих прав громадян агресивної іноземної країни на виборах до місцевих органів влади.
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На сьогодні всі іноземні громадяни, які постійно проживають в Естонії, мають право голосу на місцевих виборах, які проводяться кожні чотири роки, що дає цьому типу виборів найширші виборчі права.
Поправки до законодавства не вплинуть на право громадян країн-членів ЄС голосувати на місцевих виборах або на виборах до органів ЄС, що проводяться в Естонії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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