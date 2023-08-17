В Естонії хочуть заборонити громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах — Finance.ua

В Естонії хочуть заборонити громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах Сьогодні 15:45 — Світ

В Естонії хочуть заборонити громадянам рф і білорусі голосувати на місцевих виборах

Мін'юст Естонії підготував законопроєкт, який забороняє мешканцям країни з російським громадянством голосувати на місцевих виборах.

Про це повідомляє ERR

«Міністерство юстиції підготувало законопроєкт, який у разі набуття чинності обмежить право громадян держав-агресорів голосувати на місцевих виборах в Естонії», — йдеться у повідомленні.

Аналогічні обмеження діятимуть і для осіб із громадянством білорусі.

Читайте також Естонія перша створила юридичну схему використання активів рф на допомогу Україні

У проєкті вказується, що Естонська держава «не може забезпечити свободу громадян росії від впливу країни їхнього громадянства».

Заявленою метою законопроєкту, який вносить зміни до існуючого законодавства, є тимчасове обмеження виборчих прав громадян агресивної іноземної країни на виборах до місцевих органів влади.

Читайте також Уряд Естонії надає Україні новий пакет військової допомоги

На сьогодні всі іноземні громадяни, які постійно проживають в Естонії, мають право голосу на місцевих виборах, які проводяться кожні чотири роки, що дає цьому типу виборів найширші виборчі права.

Поправки до законодавства не вплинуть на право громадян країн-членів ЄС голосувати на місцевих виборах або на виборах до органів ЄС, що проводяться в Естонії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.