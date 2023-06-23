Уряд Естонії надає Україні новий пакет військової допомоги — Finance.ua
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Уряд Естонії надає Україні новий пакет військової допомоги

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Уряд Естонії на засіданні у четвер, 22 червня, ухвалив рішення про надання Україні чергового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Естонії.
Зокрема, естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура про передачу Збройним силам України ще одного польового шпиталю спільно з Ісландією.
Крім того, пакет включатиме обладнання для парамедиків і саперів, а також засоби для боротьби з безпілотниками.
Польовий шпиталь буде переданий з резервів Сил оборони, а його відновлення вартістю 7,8 млн євро профінансує Ісландія.
На початку червня естонський міністр оборони Ханно Певкур заявляв, що у Естонії ще є зброя для передачі Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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