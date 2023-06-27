Естонія перша створила юридичну схему використання активів рф на допомогу Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Естонія перша створила юридичну схему використання активів рф на допомогу Україні

Світ
0
Естонія перша створила юридичну схему використання активів рф на допомогу Україні
Естонія перша створила юридичну схему використання активів рф на допомогу Україні
Естонія стала першою європейською країною, яка створила юридичну схему використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
Як пише газета Postimees, найближчими тижнями вона має отримати схвалення уряду.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
«Рішення майже готове, воно обговорювалося в Кабінеті Міністрів, але деякі деталі ще потрібно уточнити. Ми також можемо продемонструвати іншим країнам, як рішення може працювати на законних підставах», — прокоментувала прем'єр Кая Каллас.
Створена в Естонії схема передбачає, що Україна фіксує збитки, які їй завдає росія, потім російське майно, що є в Естонії, передається Україні. Після цього росія може розрахуватись з Україною. Якщо вона цього не зробить, то це покаже, що всю шкоду завдала вона сама.
Читайте також
За словами віцеканцлера МЗС Еркі Кодара, Естонія підготувала поправки до закону про міжнародні санкції, які забезпечать фінансову відповідальність держави-агресора за шкоду, заподіяну найбільш серйозними порушеннями міжнародного права.
Він додав, що збитки відшкодовуватимуться за рахунок осіб, які мають доведений зв’язок із формуванням російської політики або сприяють її реалізації. «Тому відшкодування збитків, як і раніше, відбуватиметься лише за рахунок активів певних осіб», — заявив він.
Читайте також
За даними Бюро фінансової розвідки (RAB), на початок червня в Естонії заморожено 34,8 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.