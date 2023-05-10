Естонія заморозила понад 20 млн євро росактивів — Finance.ua

Естонія заморозила понад 20 млн євро росактивів
Естонія заморозила понад 20 млн євро російських активів з початку повномасштабної війни росії проти України.
Про це в інтерв'ю Mind повідомив посол Естонії Каймо Кууск.
Естонський представник уточнив, що близько 11,7 млн євро із загальної суми становлять активи, заморожені в кредитних та інших фінустановах і на банківських рахунках. Ще приблизно 8,4 млн євро — активи, що зберігаються на рахунках передоплати податкової і митної служб.
«На жаль, підрахувати точну вартість заморожених активів майже неможливо — сума постійно змінюється. Зокрема, компанії можуть витратити заморожені активи на оплату зберігання замороженого майна. Ще важче підрахувати загальну вартість замороженого майна чи матеріальних речей», — пояснив Кууск.
Посол додав, що понад 90% активів, заморожених в Естонії, пов’язані з двома російськими олігархами — Андрієм Мельниченком і В’ячеславом Кантором. Перший володіє EuroChem Terminal Sillamäe OÜ, а другий — терміналом насипних вантажів у морському порту Мууга компанії DBT AS.
«Зараз наші МЗС і Мін'юст отримали завдання — напрацювати механізм передачі цих активів Україні. Ми консультувалися з Канадою, США й українською стороною. І в травні МЗС повинно отримати конкретні пропозиції щодо втілення ініціативи», — додав Кууск.
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