Естонія заморозила понад 20 млн євро росактивів — Finance.ua

Естонія заморозила понад 20 млн євро росактивів Сьогодні 10:33 — Світ

Естонія заморозила понад 20 млн євро росактивів

Естонія заморозила понад 20 млн євро російських активів з початку повномасштабної війни росії проти України.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив посол Естонії Каймо Кууск.

Естонський представник уточнив, що близько 11,7 млн євро із загальної суми становлять активи, заморожені в кредитних та інших фінустановах і на банківських рахунках. Ще приблизно 8,4 млн євро — активи, що зберігаються на рахунках передоплати податкової і митної служб.

«На жаль, підрахувати точну вартість заморожених активів майже неможливо — сума постійно змінюється. Зокрема, компанії можуть витратити заморожені активи на оплату зберігання замороженого майна. Ще важче підрахувати загальну вартість замороженого майна чи матеріальних речей», — пояснив Кууск.

Посол додав, що понад 90% активів, заморожених в Естонії, пов’язані з двома російськими олігархами — Андрієм Мельниченком і В’ячеславом Кантором. Перший володіє EuroChem Terminal Sillamäe OÜ, а другий — терміналом насипних вантажів у морському порту Мууга компанії DBT AS.

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«Зараз наші МЗС і Мін'юст отримали завдання — напрацювати механізм передачі цих активів Україні. Ми консультувалися з Канадою, США й українською стороною. І в травні МЗС повинно отримати конкретні пропозиції щодо втілення ініціативи», — додав Кууск.

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