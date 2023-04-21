Австрія заморозила активи росії майже на 2 млрд євро, — Мінфін — Finance.ua

Австрія заморозила активи росії майже на 2 млрд євро, — Мінфін Сьогодні 10:34

Австрія підтримує санкції ЄС та США проти росії та заморозила майже 2 мільярди євро фінансових активів країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Австрії Магнуса Бруннера.

«Сьогодні я прийняв у Відні заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяна Нельсона», — йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що ця зустріч є особливою. Під час війни рф проти України стратегічні відносини між ЄС та США мають велике значення.

«Ефективне застосування санкцій проти росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни», — додав Бруннер.

Нагадаємо, що Австрія допомагає Україні з розмінуванням територій у рамках «програми підтримки для України» від ОБСЄ.

Також Австрія усіма можливими способами підтримуватиме Україну на її шляху до членства у Європейському союзі.

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