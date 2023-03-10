ЄС досі не може знайти та заморозити 136 млрд євро російських активів — Finance.ua

ЄС досі не може знайти та заморозити 136 млрд євро російських активів Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

ЄС досі не може знайти та заморозити 136 млрд євро російських активів

Європейський союз намагається знайти і заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями. У 2019 році обсяг прямих іноземних інвестицій росії в ЄС оцінювався в 136 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Європейський союз щосили намагається знайти і заморозити активи російських мільярдерів, які перебувають під санкціями, водночас загальна сума в останні місяці збільшилася лише незначно», — ідеться в повідомленні.

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Повідомляється, що до теперішнього моменту заморожено активи на суму 20,9 млрд євро (22 млрд доларів), незважаючи на те, що ЄС застосував проти росії 10 раундів санкцій після повномасштабного вторгнення рф в Україну понад рік тому. Ще в жовтні блок повідомив, що було заморожено близько 17,4 млрд євро.

Зазначається, що в той час як Бельгія і Люксембург заблокували мільярди, інші країни-члени розкрили незначні цифри: Греція заявила, що заморозила тільки 212 201 євро, а Мальта повідомила про 222 470 євро.

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Офіційні особи вважають, що існує значно більше активів російських осіб, що перебувають під санкціями, які потенційно можуть стати мішенню. Згідно з офіційною статистикою, у 2019 році обсяг прямих іноземних інвестицій росії в ЄС оцінювався у 136 млрд євро.

Bloomberg зазначає, що виявити гроші, які належать громадянам рф, не завжди просто, оскільки активи часто ховаються за складними структурами компаній або посередниками.

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