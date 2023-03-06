Німеччина заморозила 5,25 млрд євро активів російських олігархів — Finance.ua
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Німеччина заморозила 5,25 млрд євро активів російських олігархів

Фондовий ринок
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Німеччина заморозила 5,25 млрд євро активів російських олігархів
Німеччина заморозила 5,25 млрд євро активів російських олігархів
Німеччина поступово просувається в питанні санкцій проти російських олігархів та інститутів. За пів року сума заморожених активів зросла на 1 млрд євро.
Про це свідчать дані уряду, передає Reuters.
За даними Мінфіну країни, із моменту вторгнення рф в Україну Німеччина заморозила близько 5,25 млрд євро активів, що належать підсанкційним олігархам. Пів року тому ця цифра становила 4,28 млрд євро.
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Міністерство поділилося цією інформацією у відповідь на запит депутата німецького парламенту Крістіана Герке.
«З грудня було заморожено активів олігархів на суму всього 200 млн євро, а за пів року — лише 1 млрд євро. З грудня жоден олігарх не повідомив про свої активи», — сказав Герке.
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Згідно із законом про санкції Німеччини, об’єкти санкцій Європейського союзу повинні негайно задекларувати свої активи під загрозою штрафу або тюремного ув’язнення терміном до року.
За даними уряду, вісім олігархів уже повідомили Бундесбанку про 31 актив. Їхня вартість становить близько 577 млн євро. Вони розподілені між залишками на рахунках, пакетами акцій компаній і цінними паперами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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