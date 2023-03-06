Шмигаль назвав чотири елементи, з яких складатиметься механізм конфіскації активів рф — Finance.ua
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Шмигаль назвав чотири елементи, з яких складатиметься механізм конфіскації активів рф

Казна та Політика
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Шмигаль назвав чотири елементи, з яких складатиметься механізм конфіскації активів рф
Шмигаль назвав чотири елементи, з яких складатиметься механізм конфіскації активів рф
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна спільно з партнерами працює над створенням механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України, і він складатиметься з чотирьох елементів, серед яких — міжнародний реєстр збитків.
Про це Шмигаль наголосив під час конференції United for Justice — «Об’єднані заради справедливості».
«У міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи: міжнародний реєстр збитків; компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків; компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування; механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень», — написав Шмигаль в Telegram-каналі.
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Він додав, що спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій базуватиметься на міжнародному договорі. Україна розробляє його разом із державами-партнерами.
Як повідомляє Урядовий портал, прем’єр-міністр зауважив, що створення механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України, є одним з основних завдань, що стоять на шляху досягнення правосуддя та справедливості. Першочерговим завданням правосуддя є створення міжнародного трибуналу, який притягне до відповідальності військове та політичне керівництво рф.
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«З перших днів війни ми почали документувати всі злочини, руйнування і збитки. Маємо достовірний, прозорий і якісний інструмент для того, аби оцінити, скільки Україна потребуватиме коштів для відновлення. Вже зараз розуміємо, що ця сума перевищить 700 млрд доларів», — зазначив Шмигаль.
Він наголосив, що концепція робочої групи полягає у створенні комплексної системи компенсації за збитки, які заподіяла росія.
«Мова йде про відшкодування збитків фізичним та юридичним особам, а також безпосередньо державі Україна», — заявив Прем’єр-міністр.
Шмигаль також нагадав, що Україна вже конфіскувала 17 млрд грн у російських банків, і це кошти, які вже є в бюджеті та будуть спрямовані на відбудову.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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