Шмигаль назвав чотири елементи, з яких складатиметься механізм конфіскації активів рф — Finance.ua

Шмигаль назвав чотири елементи, з яких складатиметься механізм конфіскації активів рф Сьогодні 11:13 — Казна та Політика

Шмигаль назвав чотири елементи, з яких складатиметься механізм конфіскації активів рф

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна спільно з партнерами працює над створенням механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України, і він складатиметься з чотирьох елементів, серед яких — міжнародний реєстр збитків.

Про це Шмигаль наголосив під час конференції United for Justice — «Об’єднані заради справедливості».

«У міжнародного компенсаційного механізму буде чотири елементи: міжнародний реєстр збитків; компенсаційна комісія, яка розглядатиме заяви про відшкодування збитків; компенсаційний фонд, з якого будуть іти відшкодування; механізм виконання прийнятих Компенсаційною комісією рішень», — написав Шмигаль в Telegram-каналі.

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Він додав, що спеціальний компенсаційний механізм виплати репарацій базуватиметься на міжнародному договорі. Україна розробляє його разом із державами-партнерами.

Як повідомляє Урядовий портал , прем’єр-міністр зауважив, що створення механізму конфіскації російських активів, які можна буде направити на відновлення України, є одним з основних завдань, що стоять на шляху досягнення правосуддя та справедливості. Першочерговим завданням правосуддя є створення міжнародного трибуналу, який притягне до відповідальності військове та політичне керівництво рф.

«З перших днів війни ми почали документувати всі злочини, руйнування і збитки. Маємо достовірний, прозорий і якісний інструмент для того, аби оцінити, скільки Україна потребуватиме коштів для відновлення. Вже зараз розуміємо, що ця сума перевищить 700 млрд доларів», — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що концепція робочої групи полягає у створенні комплексної системи компенсації за збитки, які заподіяла росія.

«Мова йде про відшкодування збитків фізичним та юридичним особам, а також безпосередньо державі Україна», — заявив Прем’єр-міністр.

Шмигаль також нагадав, що Україна вже конфіскувала 17 млрд грн у російських банків, і це кошти, які вже є в бюджеті та будуть спрямовані на відбудову.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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