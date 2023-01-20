У США заявили, що найближчими тижнями можуть почати передавати Україні конфісковані активи рф — Finance.ua
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У США заявили, що найближчими тижнями можуть почати передавати Україні конфісковані активи рф

Казна та Політика
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У США заявили, що найближчими тижнями можуть почати передавати Україні конфісковані активи рф
У США заявили, що найближчими тижнями можуть почати передавати Україні конфісковані активи рф
Міністерство юстиції США планує впродовж найближчих місяців розпочати процес передачі частини конфіскованих активів рф на користь України через Державний департамент — відповідно до нещодавно ухваленого закону.
Про це повідомив директор оперативної групи Міністерства фінансів США з питань виявлення та конфіскації незаконно зароблених активів (Task Force KleptoCapture) Ендрю Адамс під час виступу в Hudson Institute у Вашингтоні.
«У майбутньому ми також готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недавній розвиток подій», — зауважив представник Мін’юсту.
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Він нагадав, що наприкінці грудня Конгрес США ухвалив, а президент Байден підписав закон про державний бюджет на 2023 рік, серед положень якого було визначено право Мін’юсту передавати конфісковані кошти Держдепартаменту з метою надання допомоги Україні.
«Закон не визначає шляхів для передачі всіх конфіскованих коштів, які можуть бути зібрані в результаті наших зусиль», — зауважив Адамс.
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Зокрема, за його словами, під це правило не підпадають активи, вилучені у зв’язку з порушеннями експортного контролю.
«Це не „срібна куля“, але все ж дозволяє сподіватися, що ми побачимо перші передачі (конфіскованих активів. — Ред.) від Міністерства юстиції Держдепартаменту найближчими тижнями й місяцями», — сказав посадовець.
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Він також підкреслив, що ці суми є «мізерними порівняно з ціною катастрофи, спричиненої росією народу України на українській землі», однак, на його переконання, цей внесок також буде важливим.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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