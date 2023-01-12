В Єврокомісії назвали крок до прискорення конфіскацій російських активів — Finance.ua

В Єврокомісії назвали крок до прискорення конфіскацій російських активів Сьогодні 16:48

В Єврокомісії назвали крок до прискорення конфіскацій російських активів

Запровадження кримінальної відповідальності за обхід санкцій, введених проти рф, допоможе прискорити процес конфіскації російських активів. Вони надалі будуть направлені на відновлення України.

Про це повідомляє офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд під час брифінгу.

"Єврокомісія ще 2 грудня опублікувала пропозицію про введення в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій проти росії.

Ми неодноразово наголошували, що криміналізація таких дій, як ухилення від санкцій, допоможе конфіскувати активи, які люди намагаються сховати. Це також частина наших зусиль для збору коштів на відновлення України", — заявив Віганд.

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Зазначимо, що ще на початку грудня ЄК висунула пропозицію зробити обхід санкцій кримінальним злочином на всій території Європейського союзу.

Нагадаємо, як раніше заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, країни Євросоюзу поки що не можуть конфіскувати активи росіян та направити їх на відновлення України через відсутність відповідних юридичних норм.

Раніше стало відомо, що Греція та Мальта суттєво відстають від інших країн ЄС у заморожуванні активів рф, на які поширюються санкції через війну москви проти України

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