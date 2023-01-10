Естонія готується першою в ЄС запровадити механізм конфіскації російських активів — Finance.ua

Естонія готується першою в ЄС запровадити механізм конфіскації російських активів Сьогодні 11:34

Естонія готується першою в ЄС запровадити механізм конфіскації російських активів

Естонія планує запровадити правову базу для конфіскації російських активів цього місяця, просуваючись вперед у спробі передати Україні кошти, заморожені під санкціями Європейського Союзу.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Bloomberg.

Правова база буде створена до кінця січня після того, як уряд в Таллінні в кінці грудня доручив міністерствам розробити план конфіскації активів, заявив в понеділок Міхкель Тамм, прессекретар міністерства закордонних справ.

Естонія має намір представити план до того часу, коли Європейська комісія розробить загальноблокову домовленість про роботу з 300 мільярдами євро в резервах російського центрального банку і ще мільярдами заморожених активів російських фізичних осіб, які потрапили під санкції.

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«Члени ЄС повинні продовжити роботу над забезпеченням відповідальності за злочин агресії і використовувати заморожені активи росії», — заявила в грудні прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

За оцінками естонського відомства по боротьбі з відмиванням грошей, заморожені кошти на російських рахунках в країні становлять майже 20 мільйонів євро.

Уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца відкритий для конвертації російських активів у допомогу Україні, якщо вдасться вирішити складні юридичні питання, повідомляють люди, знайомі з перебігом дискусій.

За словами одного з учасників переговорів, одним з варіантів може бути накладання арешту на активи осіб, причетних до воєнних злочинів, замість того щоб накладати повну конфіскацію, яка може зайняти роки, щоб вирішити юридичні питання.

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