Назвали країни ЄС, які гальмують заморожування російських активів — Finance.ua

Назвали країни ЄС, які гальмують заморожування російських активів
Греція та Мальта суттєво відстають від інших країн ЄС у заморожуванні активів рф, на які поширюються санкції через війну москви проти України, передає Reuters.
На сьогоднішній день 27 країн ЄС повідомили про заморожування близько 20,3 млрд євро російських активів, які перебувають під санкціями, при цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург та Австрія повідомили про дії на загальну суму понад мільярд євро.
Згідно з документом Європейської комісії майже кожна друга країна ЄС заморозила активи на мільйони доларів.
Для порівняння, Греція повідомила блок лише про заморожування активів на суму 212 тисяч євро, а Мальта — на 147 тисяч євро.
«Це трохи дивно. Або їх мало, або вони не виконують своєї роботи. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча мали шанси», — сказав представник ЄС на умовах анонімності.
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